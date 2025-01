Das Trainingslager des MSV Duisburg musste Leon Müller verletzungsbedingt verlassen. Jetzt ist klar, dass er den Zebras vorerst nicht zur Verfügung steht.

In der spanischen Sonne und bei gemäßigten Temperaturen bereitet sich der MSV Duisburg derzeit auf die Regionalliga-Restserie vor, gewann dort am Dienstag ein Testspiel gegen Drittligist SV Sandhausen (1:0). Alles Gründe für gute Laune - doch diese wird von einer Verletzung getrübt.

Leon Müller musste am Dienstag abreisen, nachdem er sich am Vortag im Training verletzt hatte. Inzwischen herrscht Gewissheit, dass der 24-Jährige den Zebras vorerst fehlen wird. Er zog sich eine Muskelverletzung in der rechten Wade zu, wie Untersuchungen nach Müllers Rückkehr nach Duisburg ergaben.

Der Mittelfeldmann werde "in nächster Zeit nicht zur Verfügung stehen", teilte der MSV mit, ohne genauere Angaben zur Diagnose und Ausfallzeit zu machen. Während seine Teamkollegen auf den Restrunden-Start hinarbeiten, wird Müller in der Reha in Duisburg auf sein Comeback hinarbeiten.

Ein Einsatz beim Jahresauftakt gegen Türkspor Dortmund am 26. Januar und eine Woche darauf gegen Rot-Weiß Oberhausen (31. Januar) dürfte zumindest in Gefahr sein.

"Er ist schon ein wichtiger Mann für uns auf der Sechser-Position. Aber wir haben auch gute Jungs in der Hinterhand", sagte Trainer Dietmar Hirsch am Dienstag gegenüber RS. "Es ist wie es ist, aber optimal ist das natürlich nicht."

Zumal Müller den Meiderichern schon in der Hinrunde für einige Wochen aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel fehlte. Fünf Partien verpasste er, zum Jahresende hin hatte er sich gerade wieder fit gemeldet. Der gebürtige Bad Homburger kam im Sommer von den Kickers Offenbach ins Ruhrgebiet. War Müller fit, dann spielte er. 14 Partien bestritt er für den MSV, davon zwölf von Beginn an.

Seine Teamkollegen weilen noch bis Samstag in Jerez de le Frontera. Neben schweißtreibenden Einheiten ist auch ein Mannschaftsabend für Freitagabend geplant. Danach geht es zurück nach Duisburg.