Der VfL Osnabrück gibt auf dem Transfermarkt weiter Vollgas. Am Freitagmittag (3. Januar 2025) stellten der Drittligist den dritten Winter-Zugang vor.

Nach Innenverteidiger Jannik Müller (zuletzt vereinslos) und Linksverteidiger Niklas Kölle (SSV Ulm 1846, ausgeliehen) hat der VfL Osnabrück nun einen offensiven Mittelfeldspieler verpflichtet. Es handelt sich dabei um einen Rückkehrer an die Bremer Brücke.

Der 29-jährige Bryan Henning wechselt vom Liga-Konkurrenten FC Viktoria Köln zum VfL. Mit 78 Spielen in der 2. Bundesliga und 96 Einsätzen in der 3. Liga bringt Henning einiges an Erfahrung mit nach Osnabrück. In der laufenden Saison verbuchte er für die Viktoria 16 Einsätze (zwei Tore, drei Vorlagen) und gehörte zu den wichtigen Säulen in der Mannschaft des nach dem Saisonende scheidenden Kölner Trainers Olaf Janßen.

"Bryan Henning hat in den letzten Jahren seine sportliche Klasse in der dritten und in der zweiten Liga nachgewiesen, ist aktueller Stammspieler in der 3. Liga und er benötigt dadurch weder in der Spielklasse noch durch seine erste Zeit beim VfL Eingewöhnungszeit im Klub und in der Stadt. In der personellen Runde, in der wir sportliche Transfers diskutieren, sind wir uns einig, dass Bryan uns mit seiner aggressiven und laufintensiven Spielweise sowie seiner flexiblen Positionierung im Mittelfeld weiterhelfen kann", sagt VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling. "Als wir hörten, dass die Tür in der Personalie aufgeht, mussten wir durchgehen. Wir danken den Verantwortlichen von Viktoria Köln für die zielführenden Gespräche und die professionelle Abwicklung."

Henning, der schon von 2019 bis 2021 für zwei Spielzeiten in der 2. Bundesliga beim VfL unter Vertrag stand, sagt zu seiner Rückkehr: "Ich habe mit dem VfL in der 2. Bundesliga gespielt, in Osnabrück habe ich meine Frau kennengelernt, ich verbinde fast ausschließlich positive Emotionen mit dieser Stadt und diesem Klub. Ich freue mich deshalb, dass ich mithelfen darf, den VfL in der 3. Liga zu halten, denn nur das kann unser gemeinsames Ziel."

VfL Osnabrück: Ein Stürmer wird noch gesucht

Nach RevierSport-Informationen sind die Osnabrücker Winter-Transferaktivitäten noch längst nicht abgeschlossen. Zwar dürfte sich nach der Henning-Verpflichtung ein Transfer des Schalkers Dominick Drexler - RevierSport berichtete - erledigt haben, aber 18-Tore-Stürmer Nikky Goguadze vom Nord-Regionalligisten Bremer SV wird in Osnabrück weiter heiß gehandelt. Ob Goguadze oder doch ein anderer Spieler: Der Angriff des VfL dürfte bis Ende Januar noch verstärkt werden.