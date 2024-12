Erzgebirge Aue sucht in Liga drei einen neuen Trainer. Es kursieren viele Namen - auch der eines Ex-Trainers des MSV Duisburg.

Nach gutem Saisonstart sah es so aus, als könnte Erzgebirge Aue in dieser Drittliga-Saison mal wieder oben angreifen. Diese Euphorie ist aber erst einmal verfolgen. Aue ist Achter, sieben Punkte hinter Tabellenführer Energie Cottbus.

Das jüngste 2:5 gegen den SC Verl hat dann auch noch Trainer Pavel Dotchev den Job gekostet. In einer Mitteilung schreibt Aue von einer "bedenklichen sportlichen Entwicklung" in den vergangenen drei Monaten.

"Wir haben auch nach vier Niederlagen in Folge an Team und Trainerstab geglaubt. Die jüngsten Leistungen und Ergebnisse sprechen allerdings eine deutliche Sprache. Aus den vergangenen sieben Heimspielen wurden nur sieben Zähler geholt, im Vorjahr waren wir noch beste Heimmannschaft", erklärt Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich. "Uns fehlt aktuell die Überzeugung, in dieser Konstellation die Trendwende zu schaffen, dauerhaft in die Erfolgsspur zurückzukehren und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen."

Die "Bild" hat nun eine Liste an möglichen Nachfolgern enthüllt. Der neue Mann soll spätestens zum Heimspiel gegen den TSV 1860 München am 21. Dezember an der Seitenlinie stehen.

Als Top-Kandidaten nennt das Portal Jens Härtel und Rüdiger Rehm. Härtel war bis Oktober 2023 Trainer von Eintracht Braunschweig, Zuvor hatte er schon Hansa Rostock und den 1. FC Magdeburg gespielt. Rehm ist bekannt aus seinen Amtszeiten bei Waldhof Mannheim, dem FC Ingolstadt, bei Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld.

Zudem bringt die "Bild" noch einige Namen ins Spiel, denen sie aber allenfalls Außenseiterchancen einräumt. Joe Enochs, Markus Kauczinski, Alois Schwartz: Sie alle kennen die 3. Liga bereits aus vorherigen Engagements.

Und dann wäre da noch Torsten Ziegner, der ebenfalls auf dieser Liste steht. Bis Ende September 2023 war er Trainer des MSV Duisburg, musste nach einer 2:3-Niederlage gegen den SC Verl aber das Feld räumen.

"Auch, wenn wir alle mit den bisherigen Ergebnissen unzufrieden sind: Das ist ein bitterer Moment, denn wir hätten gerne mit Torsten Ziegner und Michael Hiemisch, die sich extrem mit dem MSV identifiziert haben und die wir menschlich sehr schätzen, den Schritt in eine gute Zukunft getan", hieß es damals von Vereinsseiten.

Mittlerweile spielt der MSV Duisburg in der Regionalliga West, da aber eine sehr gute Rolle. wer auch immer der neue Mann in Aue wird: Seine Aufgabe wird es sein, den Kontakt nach ganz oben wieder herzustellen.