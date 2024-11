Der FC Schalke 04 hat Alemannia Aachen in einem Geheim-Testspiel mit 2:1 besiegt. Die Aachener haderten nach der Partie mit ihrem Chancenwucher.

2. Bundesliga gegen 3. Liga: Der FC Schalke 04 empfing am Donnerstagnachmittag (14. November 2024) Alemannia Aachen zu einem Geheim-Testspiel. Am Ende gewannen die Gelsenkirchener im heimischen Parkstadion mit 2:1.

Heiner Backhaus bilanzierte nach dem Test: "Wir haben das Spiel genutzt, um unsere Spielidee gegen einen Zweitligisten zu testen und konnten dem Gegner unser Spiel aufzwingen. Wir haben viele Torchancen vor allem in der ersten Halbzeit, der Gegner macht dann mit der einzigen Möglichkeit den Treffer. Nach unserem Traumtor von Sascha Strujic zum verdienten Ausgleich wird es ein Spiel, das beide Mannschaften gewinnen können. Es fühlt sich am Ende aber gut an, dass wir gegen einen Zweitligisten eine solche Leistung zeigen konnten. Es würde sich aber natürlich noch besser anfühlen, wenn wir gewonnen hätten, denn wir hätten das Spiel gewinnen können, wenn nicht müssen."

Vor allem hob der Trainer von Alemannia Aachen die Leistung im eigenen Ballbesitz hervor: "Wir haben ein richtig gutes Spiel mit dem Ball gemacht. Hatten viel Bewegung in unserem Ballbesitz, konnten Kurzpass-Passagen zeigen und haben uns viele Chancen aus dem Spiel heraus erarbeitet."

Mit Yassine Ali Gnondi wirkte bei der Alemannia auch ein Testspieler - RevierSport berichtete - mit. Erdal Celik, Technischer Direktor der Alemannen, der Gnondi bei dessen Klub Teutonia Weiden mehrmals beobachtete, zeigte sich mit dem halbstündigen Auftritt des 26.Jährigen zufrieden.

Schalke 04 ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall die Liga halten wird. Da glaube ich an meinen alten und guten Freund Ben Manga aus gemeinsamen Aachener Zeiten, der einen guten Job macht. Er hat es aber auch nicht einfach. Er wird aber Schalke schon wieder nach oben führen. Der Verein gehört natürlich in die 1. Bundesliga. Erdal Celik

"Der Testspieler hat gezeigt, dass er einen Torriecher hat und einen starken Abschluss besitzt. Ein Abschluss knallte gegen das Lattenkreuz, sonst wäre das ein Traumtor gewesen. Er ist überhaupt nicht abgefallen und war sehr gut im Spiel. Mal schauen, ob wir ihn jetzt im Training behalten und vielleicht sogar ins Winter-Trainingslager mitnehmen. Das lassen wir uns noch offen", erklärte Celik.

So spielte Alemannia Aachen Johnen - Hanraths (63. Rumpf), Yarbrough, Nkoa - Meyer (46. Strujic), Heister (46. Putaro), Scepanik (69. Baum), E-Faouzi (69. Aourir) - Töpken (46. Heinz), Goden (58. Gnondi), Gaudino (63. Bapoh)

Zum Spiel selbst sagte der Aachener Funktionär: "Das war eine sehr unglückliche Niederlage. Wir hatten sehr viele Tochancen und haben das Spiel dominiert. Wir sind spielerisch schon auf einem anderen Niveau als zu Beginn der Saison. Wir sind in der Spieleröffnung einfach viel besser geworden. Leider haben wir weiter das Problem, dass wir unsere vielen Chancen nicht nutzen."

Die Schalker stecken im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Celik schaut immer gerne wieder mal Richtung Gelsenkirchen herüber und versucht die Königsblauen aufzumuntern. Celik: "Schalke 04 ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall die Liga halten wird. Da glaube ich an meinen alten und guten Freund Ben Manga aus gemeinsamen Aachener Zeiten, der einen guten Job macht. Er hat es aber auch nicht einfach. Er wird aber Schalke schon wieder nach oben führen. Der Verein gehört natürlich in die 1. Bundesliga."