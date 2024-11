Alemannia Aachen wird in den nächsten Tagen einen Geheim-Test absolvieren. Mit dabei wird dann auch ein Testspieler sein.

Ort, Zeit und Gegner sind unbekannt: Fest steht nur, dass Drittligist Alemannia Aachen in dieser Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Testspiel bestreiten wird.

"Das sind Vorsichtsmaßnahmen und wir bitten das zu respektieren", erklärt Erdal Celik gegenüber RevierSport.

Der Technische Direktor des Drittligisten konnte unserer Redaktion aber verraten, dass die Alemannia einen sehr interessanten Spieler unter die Lupe nehmen wird. Yassine Ali Gnondi, ein 26-järhiger Rechtsaußen, der beim Mittelrheinligisten Teutonia Weiden unter Vertrag steht, hat es Celik wohl angetan. Gnondis Zahlen sind vielversprechend: Zwölf Spiele, zwölf Tore, sechs Vorlagen!

Der gebürtige Togolese hat schon am Mittwoch (13. November) am Mannschaftstraining von Coach Heiner Backhaus teilgenommen und wird per Sondergenehmigung des Fußballverbandes Mittelrhein beim kommenden Geheim-Testspiel für die Aachener auflaufen.

"Yassine Ali Gnondo hat mit uns trainiert und hat das bestätigt, was wir bei den Spielbeobachtungen gesehen haben. Ich habe ihn in fünf Spielen unter die Lupe genommen. Er ist ein schneller und technisch starker Stürmer. Er hat seine gute Form im Training bestätigt und er wird auch im Testspiel dabei sein. Wir wollen nichts auslassen, was uns entgehen könnte. Deshalb beobachten wir auch Spieler in den unteren Ligen und schöpfen all unsere Möglichkeiten ab. Sollte uns der Spieler weiterhelfen, dann werden wir demensprechend auch versuchen zuzugreifen", erzählt Celik.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 17 bis 21 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Zweimal muss die Alemannia samstags um 16.30 Uhr ran, einmal rundet sie den Spieltag sonntagsabends ab.

Der Traditionsschlager gegen Rot-Weiss Essen steigt derweil am Sonntag, den 19. Januar 2025, um 16.30 Uhr an der Krefelder Straße. Anschließend geht es für die Alemannia am Samstag, den 25. Januar, um 14 Uhr auswärts gegen den SC Verl.

Die Terminierungen der Alemannia-Spiele im Überblick:

17. Spieltag: Alemannia Aachen – VfB Stuttgart II (Samstag, 07. Dezember, 16:30 Uhr)

18. Spieltag: 1. FC Saarbrücken – Alemannia Aachen (Sonntag, 15. Dezember, 19:30 Uhr)

19. Spieltag: Alemannia Aachen – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 21. Dezember, 16:30 Uhr)

20. Spieltag: Alemannia Aachen – Rot-Weiss Essen (Sonntag, 19. Januar, 16:30 Uhr)

21. Spieltag: SC Verl – Alemannia Aachen (Samstag, 25. Januar, 14 Uhr)