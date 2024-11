Rot-Weiss Essen verliert durch das 1:2 bei Erzgebirge Aue den Anschluss an das Mittelfeld der 3. Liga. Darüber diskutieren wir im RWE-Talk.

Die Fans von Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen werden in dieser Saison auf eine harte Probe gestellt. Auf ein Erfolgserlebnis folgt stets eine herbe Enttäuschung.

RWE hat bei Erzgebirge Aue am Sonntagabend eine vermeidbare 1:2-Pleite kassiert und steckt weiter tief im Tabellenkeller der 3. Liga. Erneut gelang es nicht, zwei Siege in Folge einzufahren. Deshalb tritt der Revierklub auf der Stelle.

Die Essener offenbarten im Erzgebirge bekannte Defizite. Hinten kassiert RWE zu einfache Gegentore, vorne werden beste Chancen kläglich vergeben. Die Probleme sind mit diesem Kader nicht zu lösen. Neue Spieler müssen im Winter her.

Die sportliche Leitung und der Verein werden Wege finden müssen, den Kader in der Winterpause zu verstärken. Das betonen unsere RWE-Experten in einer neuen Folge unseres Talks „vonne Hafenstraße“ - Inside RWE. Gemeinsam diskutiert Moderatorin Kira Alex mit unseren RWE-Reportern Ralf Wilhelm und Martin Herms, der aus dem Erzgebirge digital zugeschaltet wurde.



Rund 300 RWE-Fans waren am Sonntagabend im Erzgebirgsstadion dabei und verzweifelten vor allem an der Abschlussschwäche ihrer Mannschaft. Mehrere Großchancen wurden zum Teil kläglich vergeben. Nach dem Spiel mussten die Essener zum Rapport in die Kurve.

Worum es dabei ging, wie die Leistungsschwankungen der Essener Mannschaft zu erklären sind und für welche Positionen die Essener Kaderplaner Verstärkungen suchen müssen, besprechen wir in unserem RWE-Talk! Viel Spaß beim Reinschauen!

