Wenn sich die 3. Liga auf eines verlassen kann, dann auf die stetig wachsenden Zuschauerzahlen.

Die 3. Liga boomt wie noch nie. In jedem Jahr steigen die Besucherzahlen. Neue Rekorde halten aktuell immer nur eine Spielzeit.

Nach der Corona-Pandemie gingen die Zuschauer-Zahlen in der 3. Liga weiter stetig nach oben. Waren es im Spieljahr 2021/22 nur zwei Mannschaften, die am Ende einen fünfstelligen Zuschauerschnitt vorweisen konnten, stieg das in der Saison 2022/23 schon auf sechs Mannschaften.

In der letzten Spielzeit konnten neun Teams eine fünfstellige Zuschauerzahl im Schnitt vorweisen, in der laufenden Serie sind es elf Mannschaften, die im November 2024 fünfstellige Zuschauerzahlen im Schnitt haben.

Bedeutet: Bei der Spannung, die in der Liga herrscht, oben und unten, wird es vermutlich erneut einen neuen Zuschauerrekord geben. 1.456.208 Millionen Besucher wurden bisher gezählt. Anführer im Zuschauerranking ist seit drei Jahren Dynamo Dresden.





War Rot-Weiss Essen in der Aufstiegssaison noch Zweiter bei den Besucherzahlen, so wurden sie 2023/24 von Arminia Bielefeld überholt. In der laufenden Serie steht RWE mit starken 16.987 Zuschauern im Schnitt auf Rang fünf hinter Dresden, Bielefeld, Alemannia Aachen und Hansa Rostock. Am Ende der Zuschauertabelle steht derzeit der SC Verl mit 2082 Besuchern pro Begegnung.

Saison 2021/22: Schnitt von 5.857 - Kaiserslautern und Magdeburg fünfstellig.

Saison 2022/23: Schnitt von 8.207 - Dynamo Dresden, Rot-Weiss Essen, TSV 1860 München, VfL Osnabrück, MSV Duisburg, 1. FC Saarbrücken fünfstellig

Saison 2023/24: Schnitt von 9.629 - Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld, Rot-Weiss Essen, TSV 1860 München, MSV Duisburg, 1. FC Saarbrücken, Preußen Münster, Waldhof Mannheim, SSV Ulm 1846 fünfstellig

Saison 2024/25: Aktueller Schnitt von 11.202 - Dynamo Dresden, Alemannia Aachen, Hansa Rostock, Arminia Bielefeld, Rot-Weiss Essen, TSV 1860 München, VfL Osnabrück, 1. FC Saarbrücken, Waldhof Mannheim, Energie Cottbus