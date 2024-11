1860 München nimmt derzeit einen Mittelfeldspieler im Training unter die Lupe. Im Ruhrgebiet ist er kein Unbekannter.

Mehr als drei Jahre verbrachte Yassin Ben Balla im Ruhrgebiet. Zwischen Anfang 2017 und Sommer 2020 spielte er erst für Rot-Weiß Oberhausen und dann für den MSV Duisburg.

Aktuell ist der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler vereinslos. Das könnte sich bald ändern. Denn Ben Balla stellt sich derzeit bei 1860 München. Beim Fußball-Drittligisten nimmt er an den Einheiten von Trainer Argirios Giannikis teil. Das vermeldete das Portal "dieblaue24" am Montag.

Weiter lautet es in dem Bericht, dass die Löwen den erfahrenen Mittelfeldspieler bereits im vergangenen Winter verpflichten wollten. Damals stand er noch beim SV Sandhausen unter Vertrag. Doch Ben Balla erhielt offenbar keine Freigabe für einen Wechsel zu einem direkten Konkurrenten.

Nun liegen die Dinge anders. Der Franzose mit marokkanischen Wurzeln könnte den Münchenern mit seiner Erfahrung weiterhelfen: Er kommt auf 41 Einsätze in der 2. Bundesliga und absolvierte 65 Partien in der 3. Liga. Erst vor knapp eineinhalb Jahren feierte Ben Balla mit Darmstadt 98 den Aufstieg in die Bundesliga.

Vergangene Saison lief er dann für den SV Sandhausen auf. Dort kam Ben Balla regelmäßig zum Einsatz. Doch auf eine Verlängerung des auflaufenden Vertrages konnten sich beide Seiten im Sommer nicht einigen, so dass der flexibel einsetzbare Mittelfeldmann seitdem ohne Klub ist.

Die ersten Schritte auf dem Weg in den Profifußball hatte Ben Balla einst in der Regionalliga West bei Rot-Weiß Oberhausen absolviert. Dort machte er mit starken Leistungen den MSV Duisburg auf sich aufmerksam - damals noch ein Aufstiegsanwärter in der 3. Liga.

Als Stammspieler verpasste er in der Saison 2019/20 nur ganz knapp den Sprung in die 2. Bundesliga mit den Zebras. Bald könnt es für Ben Balla bei 1860 München weitergehen. Eine Prognose, ob der TSV den früheren Duisburger unter Vertrag nehmen möchte, gibt es bislang nicht.