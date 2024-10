Später Nackenschlag für die U23 des BVB: Durch das erste Saisontor von Sascha Voelcke, ehemals RWE-Verteidiger, gewinnt Waldhof Mannheim erstmals auswärts.

Die U23 von Borussia Dortmund musste am Dienstag (22. Oktober) gegen den SV Waldhof Mannheim auf einige Säulen verzichten. Der Grund dafür war aber erfreulich: Mit Stammtorhüter Marcel Lotka, Kapitän Ayman Azhil, Almugera Kabar und Cole Campbell standen gleich vier Dortmunder Nachwuchskicker im Champions-League-Kader für die Partie gegen Real Madrid.

Die Gäste aus Mannheim kamen mit ordentlich Rückenwind aus den letzten Partien ins Stadion Rote Erde nach Dortmund. Seit der Entlassung von Marco Antwerpen nach dem fünften Spieltag wurden zehn der zwölf Zähler geholt. Neu-Trainer Bernhard Trares gewann seit Amtsantritt drei seiner fünf Spiele. Auswärts konnte Mannheim aber noch kein einziges Spiel gewinnen.

Demgegenüber zeichnet die Dortmunder U23 eine enorme Heimstärke aus. Außerdem haben sie mit Julian Hettwer den Top-Scorer der dritten Liga in ihren Reihen. Aber in der engen dritten Liga kann bekanntlich jeder jeden schlagen.

Die Hausherren starteten gut in die Partie, entwickelten in der Anfangsphase vor allem Gefahr über Ecken. Jordi Paulina hatte nach einer solchen die Führung für den BVB auf den Fuß - nur eine Glanzparade von Waldhof-Schlussmann Jan-Christoph Bartels verhinderte den Mannheimer Rückstand. Auch die nachfolgende Ecke führte beinahe zum Torerfolg. Franz Roggows Kopfball in Richtung des zweiten Pfostens konnte aber vom einlaufenden Eberwein nicht über die Linie gedrückt werden (11.).

So haben sie gespielt: Dortmund II: Ostrzinski - Göbel, Lührs, Lelle, Mogultay - Roggow (85. Butler), Paschke (85. Krevsun), Eberwein - Foti, Paulina (68. Drakas), Hettwer (78. Elongo-Yombo). - Trainer: Zimmermann Mannheim: Bartels - Klünter, Seegert, Matriciani, Voelcke - Fein (66. Thalhammer), Sietan - Yigit (46. Rieckmann), Kobylanski (79. Arase), Shipnoski (79. Okpala) - Boyd. - Trainer: Trares Tor: 0:1 Voelcke (83.). Schiedsrichter: Martin Wilke (Merzhausen). Zuschauer: 4.000.

Nach einer halben Stunde wurden auch die Gäste gefährlich. Nach einem hereingegebenen Freistoß hätte Marcel Seegert Mannheim in Führung bringen können - er kam im Strafraum an den Ball, sein Schuss aus kurzer Distanz wurde aber von Lotka-Vertreter Silas Ostrzinski an die Latte gelenkt. Kurz vor der Pause waren es dann nochmal die jungen Dortmunder, die den Führungstreffer auf dem Fuß hatten. Frei vor Bartels scheiterte Hettwer an diesem, auch den zweiten Ball konnte er nicht kontrollieren (42.). So ging es - aus Gäste-Sicht etwas glücklich - torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel überraschte Kobylanski BVB-Keeper Ostrzinski mit einer scharfen Ecke, die beinahe direkt ins Tor fiel. Ostrzinski wähnte die Ecke im Aus - doch Shipnoski am zweiten Pfosten kam noch ans Leder und versucht es aus wenigen Metern. Mit etwas Glück klärte Ostrzinski zur Ecke. In Hälfte zwei konnte die U23 von Borussia Dortmund insgesamt nicht an die gute erste Halbzeit anknüpfen, aber wirklich zwingend kam der nun bessere SV Waldhof Mannheim auch nicht vor das Dortmunder Tor. Bis Ex-RWE-Außenverteidiger Sascha Voelcke für Ekstase bei den mitgereisten Mannheimer Fans sorgte. In Minute 83, erzwang Voelcke die Mannheimer Führung. Mit Tempo zog er in den Strafraum, hielt drauf und überraschte damit Ostrzinski, der sich geschlagen geben musste. Dabei blieb es.

Der erste Auswärtssieg von Waldhof Mannheim, die Dortmunder Erfolgsserie reißt damit.