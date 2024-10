Borussia Dortmund II 19:00 Waldhof Mannheim 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Die U23 von Borussia Dortmund fuhr zuletzt zwei Siege in Folge in der 3. Liga ein. In der Englischen Woche empfängt der BVB den SV Waldhof Mannheim (22. Oktober, 19 Uhr).

Nach dem spektakulären 5:3-Sieg bei Viktoria Köln geht es für die U23 von Borussia Dortmund in der 3. Liga direkt weiter: Nur drei Tage nach dem Acht-Tore-Spektakel empfängt der BVB II am Dienstagabend (22. Oktober, 19 Uhr) den SV Waldhof Mannheim in der Roten Erde. Dank des Dreiers in Köln und des zuvor eingefahrenen 2:1-Heimerfolgs gegen Dynamo Dresden hat sich das Team von Trainer Jan Zimmermann nach einem schwierigen Saisonstart gefangen und ist in der Tabelle auf den neunten Platz geklettert. Der kommende Gegner, Waldhof Mannheim, hat trotz der noch recht jungen Spielzeit bereits turbulente Zeiten erlebt. Nach fünf sieglosen Partien zu Beginn wurde Trainer Marco Antwerpen entlassen. Bernhard Trares, Aufstiegscoach von 2019, kehrte zum SVW zurück. Seitdem geht es bergauf: Drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage und der zwölfte Tabellenrang stehen zu Buche. Dabei wurden alle Siege im eigenen Stadion eingefahren, auswärts sind die Mannheimer noch ohne Dreier. BVB-Trainer Zimmermann sagte vor der Partie am Dienstagabend gegenüber den Vereinsmedien: "Es ist keine Selbstverständlichkeit, mit dem Spielverlauf am Samstag noch mal zurückzukommen und die zweite Halbzeit so fokussiert zu spielen. Wenn man dann sieht, wie jung wir aufgestellt waren, dann spricht das auch klar für uns als Mannschaft. Uns bleibt nicht viel Zeit zum Genießen. Mit Waldhof kommt wieder ein aggressiver Gegner, gegen den wir uns zur Wehr setzen müssen. Sie haben eine starke Phase und werden intensiv zu Werke gehen." Die Personallage vor dem Duell mit dem Waldhof ist noch unklar. Erst wenn die Kader der Profis für die Champions League und das Youth-League-Aufgebot der U19 feststehen, wird Klarheit herrschen.

