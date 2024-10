Die 3. Liga hält auch kurz den Atem an und befindet sich wie die 1. und 2. Bundesliga in der Länderspielpause. Und trotzdem gibt es interessante News zu vermelden.

Bitteres Urteil für Marc Unterberger, dem Trainer der Spielvereinigung Unterhaching. Der 35-Jährige sah am 27. September nach der Nullnummer gegen den SV Sandhausen die Rote Karte.

Nun steht fest: Der angehende Fußballlehrer wurde zu einer Geldstrafe von 3000 Euro verdonnert und zu drei Spielen zum Zuschauen verbannt. Da er ein Spiel - in Verl - schon absaß, muss er nur noch zweimal zuschauen.

Unterberger wird das Derby gegen 1860 München (20. Oktober) und das Duell gegen Alemannia Aachen (23. Oktober) verpassen. Gegen Viktoria Köln (26. Oktober) darf er dann wieder an der Seitenlinie stehen.

Nach der Roten Karte sagte er gegenüber "Magenta Sport": "Da muss ich mich an die eigene Nase fassen. Man kann nicht am Dienstag in Rostock den Schiedsrichter kritisieren und dann eine Gelbe und anschließend eine Rote Karte bekommen – berechtigt oder unberechtigt ist völlig egal. Darf einem nicht passieren, die Entgleisungen tun mir leid."

Bestraft wurde nicht nur Coach Unterberger, sondern auch drei Vereine. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Dynamo Dresden, die SpVgg Unterhaching, Erzgebirge Aue und 1860 München aufgrund von Fehlverhalten ihrer Fans zur Kasse gebeten. Dresden muss 35.250, Aue 10.850 und Unterhaching 3.100 Euro auf das Frankfurter Bankkonto des DFB überweisen.

Zwei Verletzte beim FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt muss derweil zum Start in die Länderspielpause zwei schmerzhafte Nachrichten verkraften: Ryan Malone zog sich bei einem Zweikampf in der Nachspielzeit gegen Alemannia Aachen eine Verletzung am Knie zu und musste daraufhin das Feld verlassen.

Der Innenverteidiger, der in dieser Saison bereits bei sechs Assists steht, wird sich in den nächsten Tagen einem operativen Eingriff unterziehen und dem FCI damit längerfristig fehlen. Ebenso steht den Schwarz-Roten in den kommenden Wochen Angreifer Tim Heike nicht zur Verfügung. Der 24-jährige Stürmer, der im Sommer von Energie Cottbus kam, fällt vorerst mit einer Wadenverletzung aus.