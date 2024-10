Drittligist SV Sandhausen grüßt von der Tabellenspitze. Der ehemalige Schalker Stanislav Fehler war maßgeblich am jüngsten Sieg beteiligt.

Ende August wechselte Stanislav Fehler von Holstein Kiel II zum ambitionierten Drittligisten SV Sandhausen. Am Hardtwald unterschrieb der junge Offensivspieler einen Vertrag bis 2026.

"Mit Stani bekommen wir einen hochinteressanten Spieler, an dem viele Zweit- und Drittligisten interessiert waren. Deshalb sind wir froh, dass er ab sofort für uns auflaufen wird. Er ist genau der Spielertyp, den wir in der Offensive gesucht haben", erklärte Matthias Imhof, Sportdirektor des SV Sandhausen, nach der Vertragsunterschrift.

Am vergangenen Spieltag konnte der gebürtige Paderborner dann erstmals sein Talent so richtig unter Beweis stellen. Beim 2:1-Erfolg gegen den SV Waldhof Mannheim bereitete er beide Treffer vor und gehörte zu den besten Spielern auf dem Platz.

Es waren nicht nur die ersten Torbeteiligungen für Fehler im Profifußball, sondern gleichzeitig auch der erste Startelfeinsatz in der 3. Liga. Coach Sreto Ristic bezeichnete den Neuzugang anschließend als "richtig guten Fußballer".

Gekrönt wurde dieser Arbeitstag für den 21-Jährigen mit der Tabellenführung. Durch die Niederlage von Dynamo Dresden (1:2 beim BVB II) und dem eigenen Sieg kletterte der SVS nach neun Spieltagen auf den ersten Tabellenplatz. Nach der Länderspielpause hat Sandhausen die Chance, im Spitzenspiel bei Energie Cottbus (19. Oktober, 14 Uhr), die Tabellenführung zu verteidigen oder sogar auszubauen.

Starke letzte Saison in Kiel, bis 2022 spielte Fehler noch auf Schalke

In der vergangenen Spielzeit schnürte Fehler noch die Schuhe in der Regionalliga Nord für die Zweitvertretung von Holstein Kiel. Dort spielte der trickreiche und torgefährliche Angreifer ein tolles Jahr und war in 33 Partien an 34 Toren direkt beteiligt (20 Tore, 14 Vorlagen). Dadurch empfahl er sich für einen Drittliga-Vertrag – und nun scheint er in Sandhausen richtig angekommen zu sein.

Seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte der Rechtsfuß beim FC Schalke 04, wo er im Alter von 18 Jahren sein Debüt bei der U23 feierte und dort insgesamt fünf Regionalliga-Spiele absolvierte. Zuvor wurde er in der U19 unter Trainer-Legende Norbert Elgert ausgebildet (16 Pflichtspiele, 4 Tore). Insgesamt schnürte Fehler zweieinhalb Jahre die Schuhe für die Knappen.