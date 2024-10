Der VfL Osnabrück atmet tief durch. Am 9. Spieltag gelang dem Zweitliga-Absteiger der zweite Saisonsieg.

Der VfL Osnabrück hat den ersten Sieg unter seinem neuen Trainer Pit Reimers eingefahren und hofft in der 3. Liga wieder auf bessere Zeiten. Wie prekär die Lage des Zweitliga-Absteigers ist, beweist der Fakt, dass die Lila-Weißen trotz des Sieges weiter die Rote Laterne innehaben.

Das Schlusslicht gewann am Sonntag - 6. Oktober 2024 - gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart mit 1:0 (1:0), damit stellte der VfL zumindest den Anschluss an die Konkurrenz wieder her: Acht Punkte hat Osnabrück nach dem zweiten Saisonsieg gesammelt, Waldhof Mannheim auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto. Die Liga ist eng beieinander.

Innenverteidiger Maxwell Gyamfi (13.) traf vor fast 14.000 Fans früh zur Führung, ansonsten stand der Zweitliga-Absteiger vor allem defensiv überzeugend. Seit August hatte Osnabrück nicht mehr gewonnen.

Nach Wochen ohne Erfolg musste Trainer Uwe Koschinat im September gehen, für den Neustart kam Reimers. Das erste Spiel unter dem 40-Jährigen verlor Osnabrück am vergangenen Wochenende beim SV Wehen Wiesbaden (1:2), nun folgte das dringend benötigte Erfolgserlebnis.

Nach der Länderspielpause warten auf den VfL Osnabrück die Auswärtsspiele bei Arminia Bielefeld (Sonntag, 20. Oktober, 16.30 Uhr) und dem TSV 1860 München (Mittwoch, 23. Oktober, 19 Uhr), bevor der 1. FC Saarbrücken (Samstag, 26. Oktober, 14 Uhr) an der Bremer Brücke gastiert.

So spielten Osnabrück und Stuttgart

VfL Osnabrück: Richter - Ajdini, Gyamfi, Beermann, Wiemann - Gnaase, Amoako (64. Kayo), Kehl (72. Tesche) - Niehoff (72. Zwarts), Simakala - E. Engelhardt (89. Wiethaup)

VfB Stuttgart II: Seimen - Olivier (69. Glück), Nothnagel, Reichardt - Münst, di Benedetto, Malanga, Meyer (87. Kaufmann) - Raimund (70. Kastanaras), Simnica (70. N. Sessa) - Faghir (80. Tritschler)

Schiedsrichter: Justin Joel Hasmann (Neunkirchen)

Tor: 1:0 Gyamfi (13.)

Gelbe Karten: Gyamfi (4) / Reichardt (2), Olivier (1), Faghir (2), Münst (2), Meyer (1)

Zuschauer: 13573