3. Liga: 17 Jahre beim Hamburger SV - Das ist der neue Cheftrainer des VfL Osnabrück

Der kriselnde VfL Osnabrück hat nach der Freistellung von Uwe Koschinat einen Nachfolger und somit neuen Cheftrainer gefunden.

Wenige Stunden nach dem 2:5 gegen den FC Energie Cottbus und dem Absturz auf den drittletzten Tabellenplatz in der 3. Liga hat der VfL Osnabrück einen neuen Trainer vorgestellt. Und es wird nicht Alexander Frei. Das hatte der VfL bereits nach dem 2:5 betont - RevierSport berichtete.

Der VfL Osnabrück hat Pit Reimers verpflichtet. Der 40-Jährige stand zuletzt beim Hamburger SV unter Vertrag und coachte dort unter anderem vier Jahre erfolgreich die U21. Insgesamt verbrachte Reimers über 17 Jahre beim HSV.

Früh schlug Reimers den Weg des Trainers ein, war Coach bei der SV Blankenese und als Stützpunkttrainer des Hamburger Fußballverbandes aktiv. 2007 zog es den gebürtigen Hamburger als Trainer ins Nachwuchsleistungszentrum des HSV.

Er stieg dort als Co-Trainer der U15 ein, durchlief in der Folgezeit von der U12 bis zur U17 sämtliche Nachwuchsmannschaften. Im Sommer 2017 wurde er zum Cheftrainer der U17 berufen, dieses Amt übte er die folgenden drei Jahre aus. Vier Jahre lang coachte Reimers, der 2019 das Fußballlehrer-Diplom des Deutschen Fußball-Bundes erhielt, ab 2020 die U21 der „Rothosen“ in der Regionalliga Nord und war hier bereits Trainer von Maxwell Gyamfi und Niklas Wiemann, auf die er nun im VfL-Trikot wiedertrifft. In der Saison 2022/23 fuhr Reimers mit seinem Team die Vizemeisterschaft ein und gestaltete den personellen Umbruch in der Folgesaison erfolgreich.

VfL-Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann sagte zur Verpflichtung von Pit Reimers: „Wir haben uns in den letzten Tagen sehr intensiv mit Pit Reimers ausgetauscht, er hat uns mit seiner fachlichen Expertise und seinen fundierten Kenntnissen über den VfL, die aktuelle Mannschaft und die 3.Liga vollends überzeugt. Er hat uns dabei nicht nur seine differenzierte Außenansicht auf unsere aktuellen Probleme geschildert, sondern uns vor allem auch überzeugende Lösungsansätze präsentiert. Pit Reimers steht dabei für einen sehr intensiven Fußball mit einer klaren Idee mit und gegen den Ball. Wir haben volles Vertrauen in ihn, dass er gemeinsam mit dem Trainer- und Funktionsteam das vorhandene Potenzial im Kader abrufen und die Spieler individuell, aber auch als Gruppe weiterentwickeln wird.“

„Ich hatte eine wirklich fantastische und lehrreiche Zeit beim Hamburger SV und bin dem Verein sehr dankbar, dass ich mich dort insgesamt 17 Jahre als Fußballtrainer entwickeln durfte. In diesem Jahr wuchs mein Wunsch nach Veränderung, ich wollte schlichtweg den nächsten Schritt gehen. Dass mich dieser nun zum VfL Osnabrück und in die 3. Liga führt, freut mich sehr. Ich kenne den Klub aus dem Nachwuchsbereich, der VfL ist ein renommierter und traditionsreicher Verein in Fußballdeutschland“, sagte Reimers nach seiner Vertragsunterschrift am Mittwochmorgen (25. September) an der Bremer Brücke.

Weiter meinte der Fußballlehrer: "Für mich gilt es nun, sehr schnell beim VfL anzukommen, das Trainer- und Funktionsteam und natürlich die Mannschaft abseits meiner bisherigen Analyse von außen auch intensiv persönlich kennenzulernen, um nicht nur bereits am Wochenende beim Spiel in Wehen, sondern nachhaltig eine erfolgreiche Entwicklung einzuleiten."

Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat nach sieben Begegnungen gerade einmal fünf Punkte auf dem Konto. Am Samstag (28. September, 14 Uhr) geht es dann für Pit Reimers in Spiel eins als Trainer der Lila-Weißen zum SV Wehen Wiesbaden.