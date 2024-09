Der VfL Osnabrück wird in Kürze einen neuen Coach vorstellen, Ivica Grlic äußert sich zur Krise beim FC Ingolstadt.

Uwe Koschinat musste in der 3. Liga seinen Trainerposten beim VfL Osnabrück räumen. Besser wurde es im ersten Spiel nach seiner Entlassung nicht.

Es gab am Mittwoch eine deftige Heimklatsche -. 2:5 hieß es nach 90 Minuten gegen Aufsteiger Energie Cottbus. Es wartet viel Arbeit auf den neuen Coach, der aber nicht Alexander Frei heißen wird.

Der Ex-BVB-Star wurde gehandelt, Philipp Kaufmann, Geschäftsführer Sport des VfL, dementierte aber bei "MagentaSport": "Da musste ich sehr schmunzeln. Ich kenne Alexander sehr gut. Wir haben in Basel zusammengearbeitet. Er war hier einmal zu Besuch, da seine Frau bzw. seine Schwiegereltern unmittelbar in der Region wohnen. Das war es auch. Er wird definitiv nicht Trainer vom VfL Osnabrück.“

Kommen soll hingegen Pit Reimers. Aktuell ist er noch Scout beim Zweitligisten Hamburger SV, laut der "Neuen Osnabrücker Zeitung" soll er zeitnah in Osnabrück als Koschinat-Nachfolger vorgestellt werden.

Kaufmann zur Trainersuche: "Die Gespräche laufen. Es gehört auch zu meinen Anforderungen, auf solche Situationen vorbereitet zu sein, Dass man da eine Shortlist hat und auch in den vergangenen Wochen Gespräch führt, um ein Gefühl für Menschen zu bekommen. Um jetzt auch konkret auf die Situation einzugehen, wo sind die Lösungsansätze und an welchen Stellschrauben müssen wir relativ schnell drehen, dass der VfL wieder in der Erfolgsspur zurückkommt.“

Wir haben in den letzten 6 Jahren 5 Jahre 3. Liga gespielt und jeder möchte raus aus der Liga Ivica Grlic

Dorthin muss auch der FC Ingolstadt wieder finden. Der FCI will aufsteigen, taumelt aber derzeit etwas durch die Liga. Beim SV Sandhausen gab es nun ein 3:4, die direkten Aufstiegsplätze sind schon neun Punkte weg.

Die Ingolstädter erklärten bereits, dass sie einen großen Umbruch vornehmen müssen, wenn sie nicht aufsteigen. Mit Blick auf die aktuelle Situation sagte Ex-MSV-Profi Ivica Grlic, derzeit Sportdirektor beim FCI, bei "MagentaSport": "Wir kriegen zu viele Gegentore, da müssen wir dringend abstellen. Momentan wird jeder Fehler bestraft. Wir machen momentan zu viele Fehler in der Defensive, da meine ich nicht die Viererabwehrreihe, sondern wir als Kollektiv. Da müssen wir raus. Natürlich haben wir den Anspruch, dass wir oben dabei sein oder aufsteigen wollen. Wir haben in den letzten 6 Jahren 5 Jahre 3. Liga gespielt und jeder möchte raus aus der Liga. Das ist der Anspruch, aber wir müssen die Fehler abstellen und dann die Ergebnisse einfahren.“