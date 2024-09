Drittligist Rot-Weiss Essen verlor das Testspiel beim Bundesligisten VfL Bochum mit 1:3. Das sagt Christoph Dabrowski nach der Partie.

Das Ergebnis liest sich auf dem Papier gar nicht so schlecht: Rot-Weiss Essen verlor das Testspiel beim Bundesligisten VfL Bochum am Donnerstagnachmittag mit 1:3 (1:1). Dieses Resultat spiegelte aber nicht den Spielverlauf wider. RWE hätte in dieser Partie auch sechs oder sieben Gegentore kassieren können, aber die Bochumer ließen beste Chancen ungenutzt.

Klar: Es war "nur" ein Testspiel und der Gegner ein Bundesligist, aber defensiv muss sich Essen definitiv steigern. Dabei startete RWE im Ruhrstadion gut in die Partie und war direkt zu Beginn präsent. Diese starke Phase hielt aber nicht sehr lange, zur Pause erarbeitete sich RWE zumindest noch ein 1:1.





Im zweiten Durchgang, nach einigen Wechseln auf beiden Seiten, spielte dann nur noch der VfL. Essen kam in der letzten halben Stunde kaum mehr aus der eigenen Hälfte heraus, es rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Tor von Jakob Golz zu. Am Ende konnte RWE mit dem 1:3 gut leben.

Für Cheftrainer Christoph Dabrowski hatte dieses Testspiel aber seinen Zweck erfüllt. "Das war ein guter, sehr anspruchsvoller Test gegen einen Bundesligisten. Jeder ist auf seine Spielzeit gekommen, das war das Ziel. Ich habe in der ersten Halbzeit ein kompaktes Verteidigen und gute Ballbesitzphasen gesehen. Da hatten wir gute Abläufe drin und auch Möglichkeiten, um mehr Tore zu machen", erklärte Dabrowski nach dem Abpfiff.

Der Ex-Profi weiter: "In der zweiten Halbzeit waren wir für 15, 20 Minuten auch noch gut drin im Spiel. Es gab viele Wechsel, wir hatten auch einen U19-Spieler dabei. Mit dem 2:1 hatten wir dann Probleme gehabt im Zugriff, das Ergebnis hinten raus will ich dann gar nicht mehr werten. Wir haben viele Meter gemacht und hatten viele Phasen, mit denen ich total einverstanden bin. Ich habe viele gute Dinge gesehen."