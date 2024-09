Am 2. September 2024 ist an der Hafenstraße einiges los. Nach der Verpflichtung einer Offensivkraft gab es auch eine Vertragsauflösung.

Mit dem Transfer von Joseph Boyamba sind die Personalplanungen bei Rot-Weiss Essen abgeschlossen. Zumindest was die Zugangsseite betrifft.

Denn auf der Abgangsseite würde sich RWE gerne noch mit zwei Spielern einigen. Richtig, zwei: Andreas Wiegel und Moussa Doumbouya. Zuvor gehörte auch Aaron Manu dazu, doch er ist ab sofort Vergangenheit beim Drittligisten.

Wie RevierSport erfuhr, einigten sich Verein und Spieler auf eine vorzeitige Vertragsauflösung des noch bis zum 30. Juni 2025 gültigen Arbeitspapiers. "Ja, der Vertrag ist aufgelöst", bestätigte Amir Duheric, Manus Berater gegenüber dieser Redaktion.

Nach RS-Informationen steht Manu mit einigen Regionalligisten in Verhandlungen. Er könnte schon zeitnah einen neuen Arbeitgeber präsentieren.

Die RWE-Transfers in der Übersicht Zugänge: Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (Schalke U23), Robbie D‘Haese (KV Oostende), Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Dion Berisha (Bayern München II), Michael Schultz (Viktoria Köln), Ahmet Arslan (1. FC Magdeburg), Manuel Wintzheimer (ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg), Julian Eitschberger (Hertha BSC, ausgeliehen), Kelsey Meisel (FC Schalke 04 II), Joseph Boyamba (SV Elversberg) Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Fabian Rüth (Chemie Leipzig), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Cedric Harenbrock (Hansa Rostock), Isaiah Young (Arminia Bielefeld), Sandro Plechaty, Bjrön Rother, Berkant Gedikli, Aaron Manu (alle Ziel unbekannt), Sascha Voelcke (Waldhof Mannheim), Felix Götze (SC Paderborn), Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Ben Heuser (VfL Bochum II)

Nach Berkant Gedikli ist Manu der zweite Spieler in der noch jungen Saison 2024/2025, der bei Rot-Weiss Essen einen Aufhebungsvertrag unterschrieb. RWE und Manu: Diese Liaison gehört ganz klar in die Kategorie "großes Missverständnis".

Im Sommer 2023 wechselte der 1,94 Meter große Innenverteidiger vom RWE des Ostens, FC Rot-Weiß Erfurt, an die Hafenstraße zu Rot-Weiss Essen. In einem Jahr kam Manu, der einen Teil der Sommervorbereitung 2023 aufgrund von Achillessehnenproblemen verpasste, gerade einmal auf einen 45-minütigen Pflichtspieleinsatz in der 3. Liga - am 7. Oktober 2023 beim 0:5 gegen den SC Verl wurde er zur Halbzeit eingewechselt.

Und trotzdem blickt der gebürtige Saarbrücker positiv auf seine RWE-Zeit zurück. Der 24-Jährige sagte am Montagabend (2. September) gegenüber RevierSport: "Ich behalte den Verein, die Fans und die Stadt in toller Erinnerung und bedanke mich speziell bei meinen Teamkollegen für ein tolles Miteinander. Natürlich hätte ich gerne mehr Einsätze für den Verein gehabt, aber ich hatte leider letztes Jahr mit zwei längeren Verletzungen, eine zu Beginn der Saison, auch etwas Pech. Der Blick geht jetzt nach vorne und ich bin voller Vorfreude auf die kommenden Aufgaben."

Der RWE-Kader 2024/2025 im Überblick

Tor: Jakob Golz, Felix Wienand, Ole Springer

Abwehr: Michael Schultz, Tobias Kraulich, José-Enrique Ríos Alonso, Mustafa Kourouma, Lucas Brumme, Ekin Celebi, Eric Voufack, Julian Eitschberger, Andreas Wiegel (Vertrag bis zum 30. Juni 2025, spielt aber keine Rolle mehr)

Mittelfeld: Jimmy Kaparos, Torben Müsel, Tomas Eisfeld, Tom Moustier, Ahmet Arslan, Nils Kaiser, Ramien Safi, Kelsey Meisel, Robbie D'Haese, Dion Berisha

Angriff: Leonardo Vonic, Manuel Wintzheimer, Moussa Doumbouya (Vertrag bis zum 30. Juni 2025, spielt aber keine Rolle mehr)