Rot-Weiss Essen: Offiziell! Das sagen Boyamba und die RWE-Verantwortlichen

Zugang Nummer 13 ist perfekt! Rot-Weiss Essen hat mit der Verpflichtung am 2. September 2024 seinen Kader für die Saison 2024/2025 beisammen.

Wie RevierSport berichtete, ist Joseph Boyamba ab sofort ein Spieler von Rot-Weiss Essen. Der Drittligist machte den Sommerzugang Nummer 13 am Montagabend offiziell (2. September).

"Mit Jo Boyamba bekommen wir einen flexibel einsetzbaren Offensivspieler, der insbesondere auf dem Flügel seine Stärken in der 3. Liga nachhaltig unter Beweis gestellt hat. Jo hat in Elversberg kein leichtes Jahr hinter sich. Aufgrund der wenigen Spielzeit hatten wir die Möglichkeit, ihn noch spät zu verpflichten. Er ist ein Junge, der aus der Region kommt, die Mentalität des Ruhrpotts kennt und uns mit seiner Flexibilität Variabilität verleiht. Wir sind überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird, und freuen uns, dass er sich für den Weg mit dem RWE entschieden hat", sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE.

Boyamba wurde in Troisdorf, Nordrhein-Westfalen, geboren und in der Jugend beim MSV Duisburg und Schalke 04 ausgebildet. Nach seiner Zeit in der Regionalliga bei Wattenscheid 09 und der U23 von Borussia Dortmund wechselte der Deutsch-Kongolese in die 3. Liga zum SV Waldhof Mannheim.

In der Drittliga-Saison 2021/22 konnte der Flügelstürmer mit acht Treffern und sechs Vorlagen in 35 Einsätzen seine Qualitäten unter Beweis stellen. Insgesamt bringt es Boyamba durch seine Zeit bei Waldhof Mannheim und dem TSV 1860 München auf 101 Einsätze in der 3. Liga.

"Jo Boyamba ist ein Spieler, der mit seiner Technik und seinem Dribbling unser Offensivspiel bereichern wird. Jo hat in seiner Karriere auf verschiedenen Positionen gespielt und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und freuen uns, dass er mit uns den gemeinsamen Weg in der 3. Liga geht", sagt Cheftrainer Christoph Dabrowski.

"Am Ende bin ich froh, dass der Wechsel zum RWE geklappt hat. Ich habe in meiner Karriere bereits häufig gegen Rot-Weiss Essen gespielt und weiß daher, wie großartig die Stimmung an der Hafenstraße ist. Ich habe gute Gespräche mit dem Trainer geführt und freue mich nun, endlich Teil der RWE-Familie zu sein. Ich möchte der Mannschaft weiterhelfen und freue mich auf die gemeinsame Saison", meint Boyamba.

Die RWE-Transfers in der Übersicht

Zugänge: Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (Schalke U23), Robbie D‘Haese (KV Oostende), Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Dion Berisha (Bayern München II), Michael Schultz (Viktoria Köln), Ahmet Arslan (1. FC Magdeburg), Manuel Wintzheimer (ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg), Julian Eitschberger (Hertha BSC, ausgeliehen), Kelsey Meisel (FC Schalke 04 II), Joseph Boyamba (SV Elversberg)

Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Fabian Rüth (Chemie Leipzig), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Cedric Harenbrock (Hansa Rostock), Isaiah Young (Arminia Bielefeld), Sandro Plechaty, Bjrön Rother, Berkant Gedikli, Aaron Manu (alle Ziel unbekannt), Sascha Voelcke (Waldhof Mannheim), Felix Götze (SC Paderborn), Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Ben Heuser (VfL Bochum II)

Der RWE-Kader in 2024/2025

Tor: Jakob Golz, Felix Wienand, Ole Springer

Abwehr: Michael Schultz, Tobias Kraulich, José-Enrique Ríos Alonso, Mustafa Kourouma, Lucas Brumme, Ekin Celebi, Eric Voufack, Julian Eitschberger, Andreas Wiegel (Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag, spielt aber keine Rolle mehr)

Mittelfeld: Jimmy Kaparos, Torben Müsel, Tomas Eisfeld, Tom Moustier, Ahmet Arslan, Nils Kaiser, Ramien Safi, Kelsey Meisel, Robbie D'Haese, Dion Berisha

Angriff: Leonardo Vonic, Manuel Wintzheimer, Moussa Doumbouya (Vertrag bis zum 30. Juni 2025, spielt aber keine Rolle mehr)