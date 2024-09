Rot-Weiss Essen hat seinen Kader 2024/2025 beisammen. Am Montag, 2. September, haben die Verantwortlichen das letzte Puzzleteil gefunden.

Nun also doch: Rot-Weiss Essen und Joseph Boyamba haben zueinandergefunden. RS hatte bereits am 20. August vom RWE-Interesse an Boyamba berichtet.

Wie RevierSport erfuhr, unterschrieb der offensive Außenbahnspieler, der auch im Zentrum agieren kann, am Montag (2. September) einen Zweijahresvertrag an der Hafenstraße. Erst in den letzten Tagen hatte der 28-Jährige seinen bis zum 30. Juni 2025 laufenden Kontrakt bei der SV Elversberg aufgelöst.

In der laufenden Saison kam der Deutsch-Kongolese für den Zweitligisten Elversberg nur im DFB-Pokal über 36 Spielminuten zum Einsatz. In der 2. Liga saß er auf der Bank oder Tribüne. In den Planungen der sportlichen Führung um Trainer Horst Steffen und Nils-Ole Book spielte er keine Rolle mehr.

RS weiß: Bis zuletzt war auch der TSV 1860 München an Boyamba dran. Doch die Löwen sagten diesem und seinem Berater am Sonntagabend ab. Umso mehr darf sich nun RWE-Trainer Christoph Dabrowski auf den Flügelflitzer freuen.

RWE-Kader 2024/2025 im Überblick Tor: Jakob Golz, Felix Wienand, Ole Springer Abwehr: Michael Schultz, Tobias Kraulich, José-Enrique Ríos Alonso, Mustafa Kourouma, Lucas Brumme, Ekin Celebi, Eric Voufack, Julian Eitschberger, Andreas Wiegel, Aaaron Manu (beide stehen bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag, spielen aber keine Rolle mehr) Mittelfeld: Jimmy Kaparos, Torben Müsel, Tomas Eisfeld, Tom Moustier, Ahmet Arslan, Nils Kaiser, Ramien Safi, Kelsey Meisel, Robbie D'Haese, Dion Berisha Angriff: Leonardo Vonic, Manuel Wintzheimer, Moussa Doumbouya (Vertrag bis zum 30. Juni 2025, spielt aber keine Rolle mehr)

Mit Ramien Safi, Dion Berisha, Kelsey Meisel und Joseph Boyamba hat RWE eine sehr ordentliche offensive Außenbahn vorzuweisen. Nicht zu vergessen: Lucas Brumme spielt auch gerne links offensiv - wenn denn der verletzte Ekin Celebi als Linksverteidiger wieder zur Verfügung steht.

Boyamba erlebte seine beste Zeit in der Regionalliga West

Boyamba, der 101 Einsätze (23 Spiele, zehn Tore) in der 3. Liga und 25 Spiele (3, 0) in der 2. Bundesliga bestritt, erlebte seine beste Zeit in der Regionalliga West.

Das belegen auch die Zahlen: 127 Begegnungen, 38 Treffer, 21 Assists! In der West-Staffel ging er für die U23-Mannschaften des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund auf Torejagd und spielte auch eine starke Saison im Trikot der SG Wattenscheid 09 (33 Spiele, zehn Tore, acht Vorlagen). In der Nord-Staffel war er für den BSV SW Rehden aktiv.

Nach zwei starken Jahren beim BVB II wechselte der 1,72 Meter große, schnelle und technisch beschlagene Boyamba zunächst in die 3. Liga zum SV Waldhof Mannheim, dann zu 1860 München und im Sommer 2023 in die 2. Bundesliga nach Elversberg. Nun geht es wieder eine Etage tiefer - an die Hafenstraße zu Rot-Weiss Essen.