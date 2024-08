Rot-Weiss Essen ist noch auf der Suche nach weiteren Verstärkungen. Ein Thema an der Hafenstraße: ein aktueller Spieler eines Zweitligisten.

Ein Spieler für die rechte Abwehrseite und ein Akteur, der sowohl auf dem linken als auch rechten offensiven Flügel wirbeln kann: Solche zwei Spielertypen sucht Rot-Weiss Essen noch bis zum Transferschluss am 30. August.

Und: Den Mann für die Rechtsverteidiger-Position hat RWE schon in Person von Julian Eitschberger gefunden - RevierSport berichtete. Die Essener sind mit Hertha BSC bezüglich eines Leihgeschäfts schon sehr weit. Eitschberger könnte schon in den nächsten Tagen offiziell an der Hafenstraße vorgestellt werden.

Wie RevierSport nun erfuhr, loten die Essener aktuell auch einige Optionen für die offensive Außenbahn aus. Ein Thema ist auf jeden Fall: Joseph Boyamba.

Der 28-Jährige spielt in den sportlichen Planungen der SV Elversberg keine Rolle mehr und befindet sich mit Rot-Weiss in Gesprächen. Das erfuhr RS aus dem SVE-Umfeld.

Nils Ole Book, der die Saarländer aus der Regionalliga Südwest in die 2. Bundesliga führte, wollte nicht zu viel verraten, sagte aber gegenüber unserer Redaktion, dass es für Boyamba in Elversberg eng wird.

SV Elversberg: Boyamba vor Vertragsauflösung, Ceka vor Unterschrift

"Ich kann verraten, dass wir in dieser Woche noch zwei Offensivspieler verpflichten werden. Da wird die Situation für Joseph Boyamba natürlich nicht einfacher. Wir werden dann sehen, wie sich diese Personalie in den nächsten Tagen entwickelt", meinte SVE-Erfolgsmanager Book.

Boyamba steht bei der SVE noch bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag und alles geht aktuell in Richtung vorzeitige Vertragsauflösung. Einer der beiden Offensivspieler, die noch in diesen Tagen in Elversberg vorgestellt werden sollen, ist nach RS-Infos Jason Ceka (1. FC Magdeburg). Hier hatte RWE auch seine Fühler ausgestreckt, war aber bei der Konkurrenz aus der 2. Bundesliga chancenlos. RS berichtete.

Boyamba erlebte seine beste Zeit in der Regionalliga West

Boyamba, der 101 Einsätze (23 Spiele, zehn Tore) in der 3. Liga und 25 Spiele (3, 0) in der 2. Bundesliga bestritt, erlebte seine beste Zeit in der Regionalliga West.

Das belegen auch die Zahlen: 127 Begegnungen, 38 Treffer, 21 Assists! In der West-Staffel ging er für die U23-Mannschaften des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund auf Torejagd und spielte auch eine starke Saison im Trikot der SG Wattenscheid 09 (33 Spiele, zehn Tore, acht Vorlagen). In der Nord-Staffel war er auch für BSV SW Rehden aktiv.

Nach zwei starken Jahren beim BVB II wechselte der 1,72 Meter große, schnelle und technisch beschlagene Boyamba zunächst in die 3. Liga zum SV Waldhof Mannheim, dann 1860 München und im Sommer 2023 in die 2. Bundesliga nach Elversberg. Nun könnte es wieder eine Etage tiefer gehen - zu Rot-Weiss Essen.