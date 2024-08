Rot-Weiss Essen befindet sich weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Einen Spieler, den RWE gerne in seinen Reihen sehen würde, wird der Drittligist nicht bekommen.

Vor wenigen Tagen hatte RevierSport berichtet, dass Rot-Weiss Essen nach Ahmet Arslan wieder Richtung 1. FC Magdeburg geschaut hat, was mögliche Verstärkungen betrifft.

Allen voran Jason Ceka ist da den Essener Verantwortlichen ins Auge gefallen. Kein Wunder: Der Flügelflitzer spielt seit drei Jahren für den 1. FC Magdeburg und war stets ein Leistungsträger. Doch nun soll er im 30-Mann-Kader von Christian Titz zu den Streichkandidaten gehören.

RWE soll sich nach RevierSport-Informationen nach dem 24-Jährigen Ceka, wie auch seinem Klub-Kollegen Andreas Nollenberger, erkundigt haben. Doch RS erfuhr aus dem RWE-Umfeld, dass diese Transfers nicht zu realisieren seien.

Der Grund: Allen voran Ceka sieht sich eher in der 2. Bundesliga. Nach Bild-Informationen soll auch die SV Elversberg bereits heiß auf die Dienste des gebürtigen Esseners sein. Das Elversberger Portemonnaie ist natürlich auch um einiges dicker als das des Drittligisten aus Essen. Neben RWE soll auch Liga-Konkurrent Dynamo Dresden sowohl an Ceka als auch Nollenberger Interesse bekunden. Dynamo hat hier durchaus finanzielle Argumente - siehe auch den Wechsel von RWE-Kapitän Vinko Sapina von der Ruhr an die Elbe.

Rot-Weiss Essen hatte Ceka schon in der Vergangenheit auf dem Zettel

Interessant: Ceka saß bereits im Sommer 2021 am Tisch an der Hafenstraße. Damals war er mit seinem Berater Adrian Spyrka - mittlerweile hat Ceka die Berateragentur gewechselt - zu Sondierungsgesprächen in Essen zu Gast. Der damalige RWE-Sportchef Jörn Nowak und Trainer Christian Neidhart waren an Ceka sehr interessiert, doch dieser bevorzugte letztendlich einen Wechsel zum damaligen Drittligisten Magdeburg.

Der 24-jährige Rechtsaußen Ceka ist ein gebürtiger Essener und verbrachte auch sieben Jahre (2005 bis 2011 und in der Saison 2016/2017) im RWE-Nachwuchs. Später spielte er beim FC Schalke in der U19- und U23-Mannschaft. In der Regionalliga konnte er satte 20 Tore und neun Vorlagen in 70 Spielen beisteuern. Für den FCM kommt der 1,69 Meter große Ceka, der über ein hohes Tempo verfügt und dribbelstark ist, auf 36 Einsätze (elf Tore, vier Vorlagen) in der 3. Liga und 52 Partien (sechs Treffer, 17 Assists) in der 2. Bundesliga. Tolle Werte! In den ersten beiden Saisonspielen 2024/2025 verbuchte Ceka allerdings nur eine Einsatzminute.