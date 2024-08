Rot-Weiss Essen ist mit seinen Transferaktivitäten noch längst nicht fertig. Vor allen Dingen sucht RWE noch in der Offensive neues Spielermaterial. Eine Spur führt - wieder - zum 1. FC Magdeburg.

Nach zwei Spielen in der 3. Liga stehen bei Rot-Weiss Essen drei Punkte zu Buche.

Klar: RWE sah in den vergangenen zwei Drittliga-Spielzeiten schon um einiges besser aus als in den ersten 180 Spielminuten der Saison 2024/2025. Was zählt, sind aber Punkte - und da stehen drei auf dem Konto. Alles im grünen Bereich.

Das kann man aber von der Kaderstärke noch nicht behaupten. Vor allen Dingen drückt in der Offensive der Schuh. Hier fehlen Coach Christoph Dabrowski auf den Flügeln Alternativen.

Die stark aufspielenden Lucas Brumme und Ramien Safi haben aktuell einen Freifahrtschein. Denn Dion Berisha scheint noch nicht in der 3. Liga angekommen zu sein und Robbie D'Haese ist verletzt.

Daher möchte RWE noch zwei Spieler verpflichten. Doch bisher hat sich hier nichts getan, wie Dabrowski zuletzt erklärte: "Wir sind täglich im Austausch. Wir haben hohe Ambitionen, wir wollen auf ein oder zwei Positionen noch etwas bewegen. Aber es muss passen, wir müssen die totale Überzeugung haben, dass die Spieler auch helfen. Daher brauchen wir noch etwas Zeit. Denn wir vertrauen auch den Jungs, die da sind, total."

Klar: Dabrowski will nur Spieler verpflichten, die die Mannschaft auch qualitativ verstärken. Akteure von Drittliga- im Bestfall Zweitliga-Format.

Solche Spieler wären jedenfalls diese beiden Profis: Wie RevierSport erfuhr, beschäftigt sich die sportliche Leitung der Rot-Weissen um Sportdirektor Christian Flüthmann und Kaderplaner Marcus Steegmann mit Jason Ceka und Andreas Nollenberger (beide 1. FC Magdeburg).

Magdeburg - da war doch etwas? Richtig. Erst vor wenigen Wochen wurde das Hickhack um den Transfer von Ahmet Arslan zugunsten von Rot-Weiss Essen beendet. Gut möglich, dass RWE in den Personalien Ceka und Nollenberger auch einen langen Atem beweisen muss. Schließlich endet die aktuelle Transferperiode erst am Freitag, 30. August, 20 Uhr. Das Problem: Ceka und Nollenberger sind in Magdeburg über die laufende Saison gebunden. Kaum vorstellbar, dass der FCM einen oder gar beide Spieler zum Nulltarif gehen lassen würde.

RS fragte bezüglich einer RWE-Anfrage in Magdeburg nach. "Ich bin schon so lange im Geschäft, dass ich mich an den ganzen Gerüchten, die täglich aufkommen, wirklich nicht mehr beteiligen will. Deshalb werde ich auch nichts sagen. Aber sehr schön, dass Sie anrufen und nachfragen. Schöne Grüße nach Essen", sagte FCM-Sportdirektor Otmar Schork (66).

Auch bei RWE will man sich an keinen Wasserstandsmeldungen beteiligen. An diesem Prinzip hält Essens Direktor Profifußball Steegmann fest.

Rot-Weiss Essen: Essener Junge verhandelte schon mit RWE

Klar dürfte sein, dass sowohl Ceka als auch Nollenberger RWE verstärken würden. Interessant: Ceka saß bereits im Sommer 2021 am Tisch an der Hafenstraße. Damals war er mit seinem Berater Adrian Spyrka - mittlerweile hat Ceka die Berateragentur gewechselt - zu Sondierungsgesprächen in Essen zu Gast. Der damalige RWE-Sportchef Jörn Nowak und Trainer Christian Neidhart waren an Ceka sehr interessiert, doch dieser bevorzugte letztendlich einen Wechsel zum damaligen Drittligisten Magdeburg.

Der 24-jährige Rechtsaußen Ceka ist ein gebürtiger Essener und verbrachte auch sieben Jahre (2005 bis 2011 und in der Saison 2016/2017) im RWE-Nachwuchs. Später spielte er beim FC Schalke in der U19- und U23-Mannschaft. In der Regionalliga konnte er satte 20 Tore und neun Vorlagen in 70 Spielen beisteuern. Für den FCM kommt der 1,69 Meter große Ceka, der über ein hohes Tempo verfügt und dribbelstark ist, auf 36 Einsätze (elf Tore, vier Vorlagen) in der 3. Liga und 52 Partien (sechs Treffer, 17 Assists) in der 2. Bundesliga. Tolle Werte! In den ersten beiden Saisonspielen 2024/2025 verbuchte Ceka nur eine Einsatzminute.

Linksaußen Nollenberger erlebte seine beste Zeit in Bayreuth

Der 1,80 Meter große Nollenberger kam derweil bis dato noch nicht zum Einsatz. Er kommt eigentlich über die linke, offensive Seite. Der 27-Jährige wechselte im Sommer 2023 von der SpVgg Bayreuth nach Magdeburg. In 2023/2024 spielte der gebürtige Memminger 21 Mal (kein Tor, eine Vorlage) über insgesamt 617 Pflichtspielminuten für den FCM. Seine beste Zeit erlebte der Linksaußen in Bayreuth als er in 90 Einsätzen 26 Tore und 27 Vorlagen für die Franken, die in der Drittliga-Serie 2022/2023 die 3. Liga wieder verlassen mussten.