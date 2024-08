Drei Spiele und drei Unentschieden: Der Sportclub Verl ist in der Drittliga-Saison 2024/2025 noch ohne Niederlage, aber auch ohne Sieg. Der Sportchef bewertet den Start positiv.

2:2 gegen Wehen Wiesbaden, 1:1 bei Alemannia Aachen und ein 1:1 gegen Waldhof Mannheim: Der SC Verl bleibt seinem Ruf treu und ist in der 3. Liga nur schwer zu schlagen - aber mit dem Siegen tun sich die Ostwestfalen auch nicht leicht.

"Der Auftakt war gut. Letztendlich sind wir auch die Mannschaft in der 3. Liga, die die meisten Torschüsse produziert. Leider sind wir nicht effektiv genug. Das ist das Einzige, was ich den Jungs vorwerfen kann. Sie belohnen sich für ihren großen Aufwand viel zu wenig. Aber ich bin da ganz entspannt. Wir spielen einen guten Ball und auf Strecke wird das auch belohnt - in Form von Siegen und drei Punkten", sagt Sebastian Lange im Gespräch mit RevierSport.

Schon am Wochenende - Sonntag, 1. September, 19.30 Uhr - hofft der Verler Sportchef auf einen Sieg. Lange: "Wir spielen bei Hannover 96 II. Das wird auf jeden Fall ein Offensiv-Feuerwerk. Beide Mannschaften spielen nach vorne und durchaus attraktiv. Ich denke, dass das ein enges Match werden könnte, welches wir hoffentlich am Ende zu unserem Gunsten entscheiden."

Vielleicht ist dann auch noch ein neuer Spieler dabei. Denn der Verl-Manager hält in diesen Tagen weiter Augen und Ohren nach einer Verstärkung für die Offensive auf. Der Grund: Mit Lars Lokotsch - 43 Spiele, 17 Tore, sechs Vorlagen für den SC Verl - fällt der Stürmer Nummer eins der Ostwestfalen mit einem Syndesmosebandriss für einige Wochen aus. Und mit Dominik Steczyk (Muskelfaserriss) ist ein weiterer Angreifer für rund zwei Wochen raus.

"Beide waren ja schon gegen Mannheim nicht dabei. Wir haben gute Jungs dahinter, die das ordentlich gemacht haben. Trotzdem würden wir gerne eine Alternative für die Offensive mehr haben. Mal schauen, was sich da in den nächsten Tagen noch ergibt", erklärt Lange.

Zumindest Isaiah Young wird kein Verler mehr. Der Sportclub war nach RevierSport-Informationen auch an dem ehemaligen Spieler von Rot-Weiss Essen interessiert. Doch ähnlich wie Energie Cottbus - RS berichtete - konnte auch der SC Verl Youngs finanzielle Forderungen nicht erfüllen. Anders als Arminia Bielefeld, wo Young am Dienstag (27. August) einen Arbeitsvertrag unterschrieb.