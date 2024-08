Von 2020 bis 2024 spielte Isaiah Young für Rot-Weiss Essen. Nun hat der schnelle Offensivspieler einen neuen Arbeitgeber gefunden. Das erfuhr RevierSport exklusiv.

Fast vier Jahre lang beackerte Isaiah Young bei Rot-Weiss Essen mit viel Tempo und unzähligen Dribblings den offensiven Flügel. Im Mai verkündete der Drittligist dann, dass der auslaufende Vertrag mit dem 26-Jährigen nicht verlängert wird.

Seit dem 01. Juli ist Young vereinslos. Er reiste nach dem Niederrheinpokal-Sieg über Rot-Weiß Oberhausen (3:0) für über zwei Monate zu seiner Familie in die USA. Dort hielt er sich fit und arbeitete intensiv mit dem Plan seines Personaltrainers.

Obwohl Young Angebote aus dem In- und Ausland vorliegen hatte, ließ er sich bei seiner Wahl nach einem neuen Arbeitgeber viel Zeit – bis Dienstag. Denn: Wie RevierSport exklusiv erfuhr, hat der Flügelflitzer einen neuen Klub gefunden und wird noch im Laufe des Tages einen Einjahresvertrag beim Drittligisten Arminia Bielefeld unterschreiben.

In Bielefeld trifft er dann auch auf seinen Ex-Klub Rot-Weiss Essen. Das Hinspiel in Essen endete am Samstag 0:0, das Rückspiel ist für Anfang Februar terminiert. Neben Bielefeld zeigten auch die Drittligisten Energie Cottbus, SC Verl und 1860 München Interesse an Young, aber ohne Erfolg.

Young absolvierte 158 Pflichtspiele für Rot-Weiss Essen

2020 wechselte Isaiah Young von Werder Bremen II an die Hafenstraße. In seiner zweiten Saison entwickelte er sich zu einem absoluten Leistungsträger und führte RWE mit 23 Scorerpunkten (9 Tore, 14 Vorlagen) zur ersehnten Rückkehr in den Profifußball nach 14 Jahren.

In der 3. Liga war Young dann auch Stammspieler und absolvierte in zwei Jahren 72 Partien (7 Tore, 7 Vorlagen). Insgesamt kommt der schnelle US-Boy auf 158 Pflichtspiele für RWE, in denen er 19 Treffer erzielte und 28 weitere Tore vorbereitete. Nun geht es für ihn bei Arminia Bielefeld weiter.