Rot-Weiss Essen hat sich am 3. Spieltag mit 0:0 von Arminia Bielefeld getrennt. Sorgenfalten bereitet RWE die verletzungsbedingte Auswechslung von Ekin Celebi.

Drittligist Rot-Weiss Essen spielte am 3. Spieltag 0:0 im West-Duell mit Arminia Bielefeld. Temperaturen von bis zu 30 Grad machten beiden Mannschaften sichtlich zu schaffen, es war eine Begegnung auf einem überschaubaren Niveau.

Im Vergleich zum DFB-Pokal-Aus gegen RB Leipzig (1:4) nahm RWE-Trainer Christoph Dabrowski zwei Änderungen vor: Ekin Celebi begann für Eric Voufack, zudem rutschte Leih-Neuzugang Julian Eitschberger kurzfristig für Lucas Brumme in die Startelf, da Brumme sich beim Abschlusstraining am Oberschenkel verletzte.

Keine 20 Sekunden waren im Stadion an der Hafenstraße gespielt, da hatten die Gäste aus Bielefeld gleich die erste große Gelegenheit. Mael Corboz gewann nach Essens Anstoß den Ball, spielte rechts auf Lukas Kunze, der die Kugel in den Strafraum legte. Im Rücken der Abwehr lauerte Marius Wörl, der flach auf den zweiten Pfosten schoss und Jakob Golz zu einer Parade zwang.

Der anfängliche Offensivdrang der Arminia war allerdings schnell vorbei. RWE erlangt mehr Kontrolle und war griffiger in den Zweikämpfen. Ramien Safi setzte auf der linken Seite zum Solo an, dribbelte einige Gegenspieler aus und schloss flach ab, Bielefelds Keeper Jonas Kersken hatte mit dem Flachschuss aber keine Mühe (16.). In der 25. Minute spielte der Flügelflitzer bei einem aussichtsreichen Konter zu spät ab, sodass Ahmet Arslan im Abseits stand.

Kurz vor der Pause hatte Leonardo Vonic die größte Essener Chance: Der Stürmer tauchte nach einem Konter im Strafraum auf und zog ab, doch Maximilian Großer blockte den Flachschuss aus aussichtsreicher Position. So ging es torlos in die Halbzeit, weil beide Mannschaften die letzte Konsequenz vermissen ließen.

Essen: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Müsel, Kaparos (80. Eisfeld), Celebi (52. Voufack) - Arslan, Safi (80. Wintzheimer) - Vonic (87. Berisha) Bielefeld: Kersken - Lannert, Großer, Felix (82. Schneider), Oppie - Corboz, Wörl (78. Mizuta), Schreck (67. Russo) - Kunze, Becker (78. Kania), Biankadi (67. Sarenren Bazee) Schiedsrichter: Tobias Reichel Tore: Fehlanzeige Zuschauer: 18.507 Gelbe Karten: Rios Alonso / Schreck, Russo, Kunze

Die Arminia erwischte auch im zweiten Durchgang einen Blitzstart: André Becker legte den Ball im Strafraum zurück auf Wörl, dessen Abschluss aus spitzem Winkel wurde geblockt (46.).

Bitter für RWE: Kurz darauf verletzte sich Linksverteidiger Celebi, nachdem er einen Schlag von Lannert abbekommen hat. Nach kurzer Behandlung musste er ausgewechselt werden, Voufack übernahm für ihn (52.). Beide Teams agierten aber auch in der zweiten Hälfte häufig ungenau. Viele technische Fehler schlichen sich ein, kleine Fouls unterbrachen den Spielfluss.

Arslan versuchte es in 76. Minute aus der Distanz, schoss aber weit vorbei. Kurz darauf machte Vonic den Ball vor dem Strafraum fest und übergab an Debütant Eitschberger, dessen Versuch mit links ein gutes Stück am Kasten vorbei flog (80.). Echte Torgefahr entstand aber auf beiden Seiten nicht, so trennten sich die beiden West-Vereine in einem schwachen Spiel mit einem torlosen Remis.

Weiter geht es für RWE im Niederrheinpokal am Dienstag (27. August, 19 Uhr) gegen den Bezirksligisten SpVgg Sterkrade 06/07. In der Liga steht am Sonntag (1. September, 16.30 Uhr) ein Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching an.