Arminia Bielefeld hat sich noch einmal auf dem Flügel verstärkt - und zwar mit dem ehemaligen Essener Isaiah Young.

Wie RevierSport bereits exklusiv berichtet hatte, hat Isaiah Young nach seinem ablösefreien Abgang von Rot-Weiss Essen einen neuen Klub gefunden. Es handelt sich um Arminia Bielefeld - einen direkten Ligakonkurrenten.

"Die Gespräche mit Mitch Kniat und Michael Mutzel waren von Beginn an positiv. Beide haben mir klar ihren Plan mit dieser tollen Mannschaft aufgezeigt und welche Rolle sie für mich vorsehen. Ich bin mir sicher, dass ich mit meinen Stärken unserer Mannschaft viele Impulse geben kann und ich hoffe, schon bald in der Schüco Arena vor unseren Fans einzulaufen. Dafür werde ich jeden Tag im Training hart arbeiten und mich mit maximalem Einsatz für die Arminia einbringen", sagte der 26-Jährige in einem ersten Statement.

Auch die angesprochenen Verantwortlichen meldeten sich zu Wort: "Das Spielerprofil von Isaiah ist genau das, welches wir in unserem Kader noch für die Offensive besetzen wollten. Er ist ein dynamischer, physisch starker Flügelspieler, der enormes Tempo mitbringt, seine Mitspieler sehr gut in Szene setzen kann und selbst torgefährlich ist. Diese Eigenschaften passen perfekt zu unserer Spielidee und so sind wir in unserem Offensivverhalten noch breiter aufgestellt", waren sich Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat einig.

In Bielefeld trifft Young dann auch auf seinen Ex-Klub Rot-Weiss Essen. Das Hinspiel in Essen endete am Samstag 0:0, das Rückspiel ist für Anfang Februar terminiert. Neben Bielefeld zeigten auch die Drittligisten Energie Cottbus, SC Verl und 1860 München Interesse an Young, aber ohne Erfolg.

Young absolvierte 158 Pflichtspiele für Rot-Weiss Essen

2020 wechselte Isaiah Young von Werder Bremen II an die Hafenstraße. In seiner zweiten Saison entwickelte er sich zu einem absoluten Leistungsträger und führte RWE mit 23 Scorerpunkten (9 Tore, 14 Vorlagen) zur ersehnten Rückkehr in den Profifußball nach 14 Jahren.

In der 3. Liga war Young dann auch Stammspieler und absolvierte in zwei Jahren 72 Partien (7 Tore, 7 Vorlagen). Insgesamt kommt der schnelle US-Boy auf 158 Pflichtspiele für RWE, in denen er 19 Treffer erzielte und 28 weitere Tore vorbereitete. Nun geht es für ihn bei Arminia Bielefeld weiter.

Als Nächstes müssen die Bielefelder dann am Samstag, 31. August, 14 Uhr, gegen den SV Sandhausen ran. In diesem Heimspiel könnte Isaiah Young bereits sein Debüt auf der Alm geben. Allein bis zum Wiedersehen mit Rot-Weiss Essen wird er sich noch gedulden müssen.