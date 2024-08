Dieser Wechsel hatte sich angedeutet und zog sich einige Tage. Nun ist der Deal perfekt: Henning Matriciani wechselt vom FC Schalke 04 auf Leihbasis in die 3. Liga.

Der Deal zwischen dem FC Schalke 04 und Waldhof Mannheim bezüglich der Personalie Henning Matriciani ist in trockenen Tüchern. RevierSport hatte über das Interesse des Drittligisten an Matriciani berichtet.

"Henning hat mit harter Arbeit und voller Überzeugung in den vergangenen Jahren auf Schalke einen beeindruckenden Weg von der Regional- in die Bundesliga geschafft. Dennoch haben wir ihm mit Blick auf die Gesamtperspektive vor der Saison erläutert, dass er voraussichtlich wenige Einsatzminuten haben wird und mit ihm gemeinsam nach einer Lösung gesucht", sagt Sportdirektor Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung des FC Schalke 04. "Die Zeit in Mannheim soll Hennings Entwicklung helfen. Dafür wünschen wir ihm alles Gute."

Mannheim leiht den 24-jährigen Abwehrspieler für eine Saison vom FC Schalke 04 aus. In den vergangenen drei Spielzeiten sammelte Matriciani Erfahrungen in der 1. und 2. Bundesliga. Ebenso stand der 1,87 Meter große Abwehr-Allrounder bei der U21 Europameisterschaft 2023 in jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Startformation.

Geboren wurde Matriciani in Lippstadt. Beim ansässigen SV Lippstadt durchlief Matriciani einen Großteil seiner Jugend und schaffte von dort den Sprung in den Herrenbereich. 2020 folgte der Wechsel zum FC Schalke 04, wo sich der Abwehrspieler über die Regionalliga-Mannschaft für die Profis empfehlen konnte. Dort absolvierte Matriciani 63 Partien für den FC Schalke 04. Nun folgt eine einjährige Leihe in die Kurpfalz zum SV Waldhof Mannheim.

"In den vergangenen Wochen haben wir uns sehr bemüht, den Transfer von Henning möglich zu machen. Wir sind sehr glücklich, dass wir eine gute Lösung für alle Beteiligten gefunden haben. Bei Henning hat man von der ersten Sekunde an gemerkt, dass er sich sehr gut mit unserem Verein und unserem Weg identifizieren kann. Seine Art und Weise, wie er den Fußball sieht und lebt, passt sehr gut zu uns und wird uns wichtige defensive Stabilität geben", sagt Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport beim SV Waldhof Mannheim.

Henning Matriciani kommt auf 63 Einsätze für die Profimannschaft des FC Schalke 04 und 38 Begegnungen für das Regionalliga-Team der Königsblauen.

"Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe hier in Mannheim und bin überzeugt, der Mannschaft helfen zu können, eine erfolgreiche Saison zu spielen. Die Gespräche haben mir gezeigt, dass die Art und Weise wie hier Fußball gespielt wird, sehr gut zu mir passt. Auch wenn an den ersten drei Spieltagen noch nicht alles optimal lief, hat man das Potenzial im Verein und der Mannschaft sehen können", sagt Matriciani zu seiner Leihgabe.

Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen startete mit einem 1:2 in Ingolstadt, 1:2 gegen Viktoria Köln und 1:1-Remis beim SC Verl. Mit Matriciani soll es nun dann am Samstag (31. August, 14 Uhr) im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken den ersten Sieg geben. Am 8. Spieltag - Samstag, 28. September, 14 Uhr - geht es für Matriciani dann gegen Revierklub Rot-Weiss Essen.