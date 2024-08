Henning Matriciani darf den FC Schalke 04 verlassen. Interesse gibt es aus der 3. Liga - jetzt auch konkret.

Verstärkt sich Waldhof Mannheim mit Henning Matriciani vom FC Schalke 04? Für beide Seiten wäre es wohl ein echter Gewinn. Der Drittligist bekäme einen Bundesliga- und Zweitliga-erfahrenen Abwehrmann, Matriciani die Aussicht auf Spielzeit.

Waldhof-Sportchef Anthony Loviso scheint die Gemengelage ähnlich zu beurteilen. "Er ist ein interessanter Spieler, der uns definitiv mit seiner Variabilität und Mentalität verstärken würde. Mal sehen, ob das stemmbar ist, beziehungswiese wäre", sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung".

Dabei ginge es wohl vor allem um das Gehalt, über dessen Modalitäten man sich bei einer möglichen Leihe einig werden müsste. Beim 1:2 gegen Viktoria Köln war Matriciani jedenfalls im Mannheimer Stadion zugegen - und sah, dass er in der Abwehr durchaus weiterhelfen könnte.

Matriciani kommt aus 23 Einsätze in der Fußball-Bundesliga sowie 27 Spiele in Liga zwei. Auf Schalke schaffte der 24-Jährige in der Saison 2021/22 den Sprung zu den Profis.

Die Transferaktivitäten des FC Schalke in der Übersicht

Zugänge: Anton Donkor (Eintracht Braunschweig), Luca Podlech, Vitalie Becker, Taylan Bulut, Max Grüger, Tristan Osmani (alle U19), Adrian Gantenbein (FC Winterthur), Jannik Bachmann (Hansa Rostock), Amin Younes (vereinslos), Ron-Thorben Hoffmann (Eintracht Braunschweig), Mehmet Aydin (nach Leihe zu Trabzonspor), Sebastian Polter (nach Leihe zu Darmstadt 98), Justin Heekeren (nach Leihe zu Patro Eisden), Moussa Sylla (Pau FC), Aris Bayindir (RB Leipzig U19), Peter Remmert (VfL Osnabrück U19), Martin Wasinski (Charleroi SC), Felipe Sanchez (Gimnasia), Emil Højlund (FC Kopenhagen)

Abgänge: Simon Terodde (Karriereende), Brandon Soppy (kehrt nach Leihe zu Atalanta Bergamo zurück), Danny Latza, Steven van der Sloot, Cedric Brunner, Thomas Ouwejan, Blendi Idrizi (alle Ziel unbekannt), Yusuf Kabadayi (nach Leihe zurück zum FC Bayern München), Darko Churlinov (nach Leihe zurück zum FC Burnley), Marius Müller (VfL Wolfsburg), Assan Ouedraogo (RB Leipzig), Keke Topp (Werder Bremen), Emmanuel Gyamfi (ausgeliehen an VVV Venlo), Paul Pöpperl (ausgeliehen an VVV Venlo), Leo Greiml (NAC Breda)

Dürfen Schalke verlassen: Dominick Drexler, Timo Baumgartl, Lino Tempelmann, Henning Matriciani, Ralf Fährmann