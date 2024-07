3. Liga: Nächster Neuer - SC Verl verpflichtet Mittelstürmer

Der SC Verl ist auf der Suche nach einem Mittelstürmer fündig geworden. Damit sicherte sich der Sportclub kurz vor dem Saisonstart seinen 13. Neuzugang.

Der SC Verl hat seinen nächsten Neuzugang für die neue Saison bekanntgegeben. Mittelstürmer Jonas Arweiler ist bereits die 13. Neuverpflichtung des Drittligisten. Zuvor stand Arweiler in Österreich bei Austria Klagenfurt unter Vertrag.

Kurz vor dem Saisonauftakt in der 3. Liga am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Wehen Wiesbaden haben sich die Ostwestfalen personell also erneut verstärkt. Zuvor machte der Sportclub den Transfer von Niko Kijewski öffentlich. Der Linksverteidiger spielte zuletzt für Eintracht Braunschweig und hat 49 Einsätze in der 2. Bundesliga und 100 Spiele in der 3. Liga vorzuweisen.

Der 27-jährige Arweiler kommt mit ordentlich Auslandserfahrung im Gepäck an die Poststraße. Über die Stationen FC Utrecht, ADO Den Haag und Almere City FC zog es den Angreifer nach Österreich zum SK Austria Klagenfurt. Nun folgt der Schritt zurück nach Deutschland. Ausgebildet wurde der ehemalige U20-Nationalspieler in der Jugend von Borussia Dortmund.

Sebastian Lange, Sportlicher Leiter des SC Verl, sagt über Arweiler: "Mit der Verpflichtung von Jonas verbessern wir unseren Kader in der Offensive, denn er hat mit einer Körpergröße von 1,88m eine körperliche Präsenz, weiß aber auch mit dem Ball am Fuß bestens umzugehen. Durch seine internationalen Stationen hat er bereits viel erlebt und tut unserer Mannschaft mit seiner Erfahrung gut."

Zugänge: Jonas Arweiler (Austria Klagenfurt), Julian Stark (SC Freiburg II), Niko Kijewski (Eintracht Braunschweig), Tim Köhler (RB Leipzig, ausgeliehen), Timur Gayret (Hallescher FC), Dominik Steczyk (Preußen Münster), Lukas Demming (Wuppertaler SV), Fynn Otto (Eintracht Frankfurt), Marlon Zacharias (Borussia Dortmund U19), Konstantin Gerhardt (Borussia Mönchengladbach U19), Max Scholze (FC Bayern München II, ausgeliehen), Philipp Schulze (VfL Wolfsburg, ausgeliehen), Chilohem Onuoha (1. FC Köln, ausgeliehen), Eduard Probst (FC Gütersloh, war ausgeliehen).

Abgänge: Luca Unbehaun (FC Emmen), Maximilian Wolfram (1860 München), Nico Ochojski (Jahn Regensburg), Joscha Wosz (Hallescher FC), Nick Otto (VfB Oldenburg, zuvor ausgeliehen an SC Paderborn II), Gideon Guzy (Fortuna Düsseldorf II), Nicolas Sessa (VfB Stuttgart II), Torge Paetow (Preußen Münster), Hendrik Mittelstädt, Barne Pernot (beide Fortuna Köln), Robin Friedrich (Hallescher FC, zuvor ausgeliehen an SC Paderborn II), Niclas Nadj (SC Paderborn II, war ausgeliehen), Adrian Fein (Waldhof Mannheim), Marcel Mehlem, Tom Müller (vereinslos)