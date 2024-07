Aus Magdeburg gab es einen Mini-Text zur Verabschiedung, bei Rot-Weiss Essen hoffen sie auf die individuelle Klasse von Ahmet Arslan. Die Stimmen zum RWE-Deal.

Rot-Weiss Essen musste viel Geduld beweisen. Am Ende hat man Wunschspieler Ahmet Arslan verpflichten können. Bei RWE sind sie nun froh, dass der Offensivmann da ist.

Beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg, von dort wechselt der 30-Jährige nach Essen, ist man froh, dieses Kapitel beenden zu können. So reichte es auch nur zu einem Mini-Text zum Abschied, in dem es hieß: "Der 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit Ahmet Arslan aufgelöst. Der 30-Jährige wechselt zum Drittligisten Rot-Weiss Essen."

Dass ihm dort nicht einmal viel Glück gewünscht wurde, zeigt, wie belastet das Verhältnis zuletzt war. Trotzdem hat die Auflösung geklappt, so dass Arslan frei für Essen wurde.

Sehr zur Freude des Spielers, der betont: "Ich bin sehr froh, nun an der Hafenstraße spielen zu können. Die Gespräche mit Marcus Steegmann und Christoph Dabrowski waren vom ersten Moment an sehr positiv und ich habe richtig Lust auf diese Aufgabe hier bekommen. Das letzte Jahr ist für mich persönlich nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, hier anpacken und der Mannschaft helfen zu können."

Der Drittliga-Torschütze der Saison 2022/23 kam in Magdeburg nicht zurecht, wurde letzten Winter nach Dresden verliehen. Nun will er an der Hafenstraße wieder zeigen, was er kann.

Von seiner Position hinter den Spitzen kann er seine Torgefahr sehr gut einbringen und wird uns damit enorm weiterhelfen Christoph Dabrowski

Darauf hofft auch RWE-Coach Christoph Dabrowski, der sagt: "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel von Ahmet zu uns funktioniert hat. Ahmet bringt sehr große Qualitäten mit und war noch in der vorletzten Saison Torschützenkönig in der 3. Liga. Von seiner Position hinter den Spitzen kann er seine Torgefahr sehr gut einbringen und wird uns damit enorm weiterhelfen."





Ein Dank gab es noch in Richtung Magdeburg, denn wenn sich der Klub mit Arslan nicht geeinigt hätte, wäre ein Wechsel nach Essen gescheitert. Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE, erklärt: "Wir haben uns schon sehr frühzeitig mit Ahmet Arslan beschäftigt. In den gemeinsamen Gesprächen hat Ahmet direkt signalisiert, dass er unbedingt zu uns wechseln möchte. Nun sind wir sehr froh, dass die Verhandlungen doch nochmal kurzfristig Fahrt aufgenommen haben und wir den Transfer realisieren konnten. Wir möchten uns daher auch beim 1. FC Magdeburg in Person von Otmar Schork bedanken, ohne dessen Zutun dieser Wechsel nicht zustande gekommen wäre. Ahmet hat bereits nachgewiesen, dass er in der 3. Liga den Unterschied ausmachen kann. Mit seinen Abschlussqualitäten und seiner Gefahr durch Standards wird er unser Offensivspiel mit Sicherheit bereichern.“

Über die Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht. Insgesamt kommt Arslan auf 123 Regionalliga-, 98 Drittliga- und 31 Zweitliga-Einsätze, in denen er 96 Treffer selbst erzielen und 44 Tore vorbereiten konnte.