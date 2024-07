Drittligist Rot-Weiss Essen ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Ein Testspieler darf auch in der kommenden Woche vorspielen.

Seit Dienstag mischt Mouad El Fanis im Training von Rot-Weiss Essen mit. Der 20-Jährige ist aktuell vereinslos und stand zuletzt in der zweiten belgischen Liga bei Standard Lüttich 16 FC unter Vertrag. Für die Belgier absolvierte er seit 2022 22 Zweitliga-Partien, in denen er zwei Treffer erzielte.

Der offensive Mittelfeldspieler wurde in diesen 22 Spielen 14 Mal eingewechselt und stand achtmal in der Startelf. In der vergangenen Spielzeit folgte der Abstieg als Tabellenletzter in die 3. Liga. Beim Testspiel am Freitagabend gegen den amtierenden Double-Sieger und Europa League-Finalisten Bayer 04 Leverkusen stand er allerdings - im Gegensatz zu Sandro Plechaty - nicht im Kader.

Trotzdem ist El Fanis wohl weiterhin eine Alternative für eine Verpflichtung. Cheftrainer Christoph Dabrowski antwortete auf RS-Nachfrage: "Das ist ein junger Spieler, den wir uns mal angucken wollten. Am Montag und Dienstag kommt er auch nochmal zum Training. Er hat sehr spannende Ansätze gezeigt. Deswegen möchte ich ihn mir nochmal anschauen."

Das Testspiel gegen die Werkself war für RWE der letzte Auftritt vor dem Drittliga-Auftakt. Am kommenden Samstag (03. August, 14 Uhr) kommt es dann an einer ausverkauften Hafenstraße zum mit Spannung erwarteten Westschlager gegen Alemannia Aachen.

Es ist super, dass wir an der Hafenstraße starten. Wir freuen uns auf ein Traditionsduell vor ausverkauftem Haus und wünschen uns, mit einem Heimsieg zu starten. Christoph Dabrowski.

Nachdem Essen seit dem Aufstieg zweimal das erste Spiel einer Saison in den Sand setzte, soll gegen den Aufsteiger nun ein positiver Start her. Dabrowski hat viel vor: "Wir haben eine normale Trainingswoche, so wie es dann auch in der Saison normal ist. Wir wollen unsere Themen und Inhalte platzieren, um unser Spiel weiterzuentwickeln. Es ist super, dass wir an der Hafenstraße starten. Wir freuen uns auf ein Traditionsduell vor ausverkauftem Haus und wünschen uns, mit einem Heimsieg zu starten."

Die bisherigen Zugänge von Rot-Weiss Essen im Überblick:

Tom Moustier (Hannover U23), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (Schalke U23), Robbie D'Haese (KV Oostende), Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Michael Schultz (Viktoria Köln), Dion Berisha (FC Bayern München U23), Gianluca Swajkowski, Berkant Gedikli (beide eigene U19)