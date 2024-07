Es gibt Neuigkeiten bei Rot-Weiss Essen. Am Dienstag wurden zwei "neue" Gesichter an der Hafenstraße begrüßt.

Nach zwei freien Tagen hat die Mannschaft von Rot-Weiss Essen am Dienstag um 11 Uhr wieder den Trainingsbetrieb aufgenommen. Für die Elf von Cheftrainer Christoph Dabrowski war es die erste Einheit seit der Rückreise aus dem Trainingslager in Arnheim.

Mit dabei waren ein altes und ein neues Gesicht: Zum einen mischte Sandro Plechaty wieder im Training von Rot-Weiss Essen mit. Der 26-Jährige trug von 2020 bis 2024 das RWE-Trikot und bestritt in diesem Zeitraum 104 Pflichtspiele (9 Tore, 24 Vorlagen). Am Ende der abgelaufenen Saison wurde sein auslaufender Vertrag nicht verlängert. Nun hält sich der Aufstiegsheld von 2022, der noch keinen neuen Klub gefunden hat, an der Hafenstraße fit.

"Sandro hat vier Jahre lang alles für RWE gegeben und hat einen tadellosen Charakter. Wir möchten ihm daher die Gelegenheit geben, sich bei uns fit zu halten", erklärte Marcus Steegmann, Direktor Profifußball von Rot-Weiss Essen.

Neben Plechaty durfte auch ein noch unbekanntes Gesicht mittrainieren. Mouad El Fanis wird ab Dienstag als Probespieler mitwirken. Von dem 20-Jährigen möchten sich die Verantwortlichen in den kommenden Tagen ein genaueres Bild machen.

22 Spiele in zwei Jahren in der belgischen 2. Liga

Bis zum Sommer stand er noch bei Standard Lüttich 16 FC unter Vertrag und absolvierte für die Belgier seit 2022 22 Zweitliga-Partien, in denen er zwei Treffer erzielte. Der offensive Mittelfeldspieler wurde in diesen 22 Spielen 14 Mal eingewechselt und stand achtmal in der Startelf.

In der vergangenen Saison stieg El Fanis allerdings mit Standard Lüttich 16 FC als Tabellenletzter aus der zweiten belgischen Liga ab. Für die belgischen Junioren-Nationalteams bestritt er 13 Länderspiele (3 Tore).