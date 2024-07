3. Liga: Haching und Köln binden Talente, Aue-Fans protestieren, Aachen testet Spieler

Bei den 20 Drittligisten ist in diesen Tagen einiges los. Beim FC Erzgebirge Aue protestieren die Fans zum Beispiel aufgrund eines Testspiels.

Für den 26. Juli hat der FC Erzgebirge Aue ein Testspiel gegen Bundesligist und Champions-League-Vertreter RB Leipzig vereinbart.

Einige Fans des Drittligisten laufen Sturm und fordern eine Absage dieser Partie. Doch dazu wird es nicht kommen.

Gegenüber der "Freien Presse" sagte Aue-Geschäftsführer-Sport Matthias Heidrich: "Wir wollen das Spiel gern bestreiten."

Sollte das Spiel stattfinden, droht die aktive Erzgebirge-Fanszene gar die Zusammenarbeit mit dem Verein zu beenden. So sollen Absprachen bezüglich Choreographien oder anderer Fan-Aktionen nicht mehr mit den Verantwortlichen besprochen werden. Bleibt abzuwarten, wie sich die Aue-Fans während und nach dem RB-Test verhalten werden.

3. Liga: Unterhaching holt Mittelstürmer aus Aue

Stichwort Erzgebirge Aue: Die Spielvereinigung Unterhaching verpflichtete Moritz Ruprecht. Der 19-jährige Mittelstürmer verstärkt ab sofort die Offensive der Münchener Vorstädter und war zuletzt, richtig, beim FC Erzgebirge Aue.

Der talentierte Rechtsfuß Ruprecht, geboren am 15. April 2005, stand bis zum 30. Juni 2024 bei den Sachsen unter Vertrag, wo er zuletzt in der U19 spielte. Die Karriere des 1,89 Meter großen Angreifers begann beim 1. FC Eichsfeld, von dort wechselte er 2020 nach Aue und spielte dort in der U17-Junioren Bundesliga Nord/Nordost.

In der Saison 2021/22 konnte Moritz in der U17 wertvolle Erfahrungen sammeln. Er absolvierte 18 Einsätze, erzielte zwei Tore und lieferte eine Torvorlage. In der abgelaufenen Saison 2023/24 überzeugte Ruprecht bei den Veilchen in der U19-Junioren-Regionalliga mit 21 Toren in 22 Spielen sowie vier Vorlagen. Nun kann er sein Talent in der 3. Liga für Haching unter Beweis stellen.

"Moritz ist ein vielversprechender junger Stürmer, der vor allem in der U19-Regionalliga sein Können unter Beweis gestellt hat. Seine Größe, Dynamik und Robustheit werden unser Team verstärken. Wir sind zuversichtlich, dass er bei uns weiter wächst und in Zukunft eine wertvolle Rolle einnehmen kann", sagt Unterhaching-Sportdirektor Markus Schwabl.

Viktoria Köln: Drittligist bindet nächstes Eigengewächs an den Klub

Viktoria Köln hat mit Oskar Hill einen weiteren Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum an die Erste Mannschaft gebunden. Der 18-jährige Keeper bleibt nicht nur als feste Säule der U19, sondern wird auch vollwertiges Kadermitglied der Profis Teil des Drittligisten von der "Schäl Sick."

"Ich bin super stolz, dass es endlich geklappt hat und ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Dem Verein und den Trainern, die mich auf meinem Weg begleitet haben, bin ich sehr dankbar und freue mich jetzt auf das letzte Jahr U19 sowie die Zeit bei den Profis", sagte Hill nach seiner Vertragsunterschrift.

2019 wechselte Hill im Alter von 13 Jahren nach Köln-Höhenberg. Bereits als 15-Jähriger debütierte das Torhüter-Talent in der A-Junioren Bundesliga und war prompt der einzige Schlussmann, der 2021/22 gegen den späteren West-Meister Borussia Dortmund die Null hielt. Mit der U17 schaffte Hill als Stammkeeper 2022/23 den Aufstieg in die Bundesliga und überzeugte anschließend auch in der A-Junioren Bundesliga. Bereits in der jüngeren Vergangenheit wurde der 2006 geborene Kölner von Kevin Rauhut begleitet, der Hill nun als Torwart-Trainer weiter fördern wird.

Alemannia Aachen: Nkoa und Müller im Training

Alemannia Aachen ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Aktuell nimmt der Drittliga-Neuling mit Innenverteidiger Patrick Nkoa (zuletzt FC Hansa Rostock) - RevierSport berichtete über die Vertragsauflösung - und Tom Müller, zuletzt dritter Torwart beim SC Verl, unter die Lupe.

Dennis Gorka (zuletzt Fortuna Düsseldorf II) hatte bereits einen guten Eindruck im Probetraining hinterlassen und ist ein Thema für eine Verpflichtung. Derweil ist Innenverteidiger Christalino Atemona (zuletzt KV Kortrijk) bereits wieder abgereist - RS berichtete.