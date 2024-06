Der SV Wehen Wiesbaden hat eine Entscheidung getroffen, wer beim Zweitliga-Absteiger zur neuen Saison an der Seitenlinie stehen wird. Ein Abwehrspieler geht.

Die Wege des SV Wehen Wiesbaden und Aleksandar Vukotic trennen sich vorzeitig. Der Innenverteidiger nutzt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Zweitligisten SV Darmstadt 98 an. Über die Höhe der festgeschriebenen Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

"Aleksandar hat sich mit seinen Leistungen in den Fokus anderer Vereine gespielt, daher war uns klar, dass er nicht zu halten sein würde", sagt SVWW-Sportgeschäftsführer Uwe Stöver. "Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute."

Derweil hat der SV Wehen Wiesbaden Nils Döring zum Cheftrainer befördert und wird mit ihm in die kommende Drittliga-Saison gehen. Bereits im Endspurt der vergangenen Spielzeit hatte der 44-Jährige den SVWW interimsmäßig als Cheftrainer betreut.

Ihm zur Seite werden weiterhin Co-Trainer Giuliano Modica, Torwarttrainer Marjan Petkovic sowie Spiel-Analyst Phil Weimer stehen. Der zuletzt als zweiter Co-Trainer agierende Alf Mintzel ist dagegen bereits wieder in seine Position als Leiter Vertrieb zurückgekehrt.

Hansa Rostock: Innenverteidiger Patrick Nkoa darf gehen

Kurz vor dem Start der Saisonvorbereitung am Sonntag (23. Juni 2024) gibt es eine weitere personelle Veränderung im Profi-Kader des FC Hansa Rostock. Der Vertrag mit Patrick Nkoa wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, so dass der Kameruner den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen kann.

"Patrick ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, dass er den FC Hansa verlassen möchte, weil er eine neue Herausforderung sucht. Dafür und auch für seine persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", sagt Amir Shapourzadeh, Sportdirektor des Drittligisten.

Der 24-jährige Abwehrspieler war im Sommer 2023 vom Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt nach Rostock gewechselt gewechselt. Nach Erfurt war er von Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 aus der Landesliga gekommen und bildete die FC-RWE-Innenverteidigung mit Aaron Manu, der mittlerweile bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag steht.

In der abgelaufenen Spielzeit kam Nkoa in 21 Spielen der U23-Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz und erzielte dabei drei Tore.