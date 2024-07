Alemannia Aachen ist noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Aktuell stellt sich ein Spieler für diese Position in Aachen vor.

Jabez Makanda (FC Berdenia Berbourg, Luxemburg), Bentley Baxter Bahn, Kevin Goden (beide Waldhof Mannheim), Charlison Benschop (Wuppertaler SV), Ismail Harnafi (1. FC Düren), Felix Meyer (BFC Dynamo), Soufiane El-Faouzi (Fortuna Düsseldorf II), Gianluca Gaudino (SV Stripfing) und Leandro Putaro (VfL Osnabrück): So heißen die bisherigen Zugänge von Alemannia Aachen.

Ein Innenverteidiger fehlt noch. Erdal Celik, Technischer Direktor, und Heiner Backhaus, Trainer der Alemannia, sind auf der Suche nach einem zentralen Abwehrspieler auf einen Mann gestoßen, der zuletzt zwölf Spiele in der ersten belgischen Liga absolvierte.

Die Rede ist von: Christalino Atemona. Der 20-jährige 1,87 Meter große Abwehrspieler stellt sich seit Montag, 8. Juli, in Aachen vor und stand zuletzt bei KV Kortrijk unter Vertrag.

Vor seinem Wechsel im Januar 2023 nach Belgien spielte er nur in Berlin. Er wurde bei den Reinickendorfer Füchsen und von 2014 bis 2023 bei Hertha BSC ausgebildet.

Alemannia Aachen: Am Freitag gegen VfL Bochum statt Borussia Dortmund

Die finalen Details der Alemannia-Sommervorbereitung sind nahezu geklärt. Für den 20. Juli ist ein Testspielgegner gefunden, am 28. Juli findet zusätzlich ein Testspiel statt, zudem ändert sich eine Anstoßzeit.

Im Ligabetrieb werden sich beide Klubs in der neuen Saison abermals verpassen, dafür wird sich nun in einem Testspiel kennengelernt: Am Samstag, 20. Juli, spielt die Alemannia um 14 Uhr gegen Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Hohkeppel.

Austragungsort der Partie ist der Sportpark am See in Eschweiler. Der Test liegt zeitlich eine Woche nach dem intensiven Wochenende mit Spielen gegen den VfL Bochum sowie Eintracht Trier und eine Woche vor dem Testspiel gegen unsere niederländischen Freunde von Roda Kerkrade. Apropos, hier gibt es noch eine Änderung zu vermelden: Anstoßzeit im Parkstad Limburg Stadion ist am 27. Juli erst um 16:30 Uhr statt um 16 Uhr.

Außerdem wird die Alemannia am Sonntag, 28. Juli, um 14 Uhr gegen die TuS Koblenz testen. Ausgetragen wird das Spiel im BOMAG-Stadion in Boppard.

Der aktualisierte Sommerfahrplan im Überblick:

Freitag, 12. Juli, 19 Uhr: Alemannia Aachen – VfL Bochum (Tivoli)

Samstag, 13. Juli, 15 Uhr: Eintracht Trier – Alemannia Aachen (Moselstadion, Am Stadion 1, 54292 Trier)

Samstag, 20. Juli, 14 Uhr: SV Eintracht Hohkeppel – Alemannia Aachen (Sportpark am See, Jülicher Str. 270, 52249 Eschweiler)

Samstag, 27. Juli, 16:30 Uhr: Roda Kerkrade – Alemannia Aachen (Parkstad Limburg Stadion, 1, Roda J.C. Ring, 6466 NH Kerkrade)

Sonntag, 28. Juli, 14 Uhr: TuS Koblenz – Alemannia Aachen (BOMAG-Stadion, Buchenauer Straße, 56154 Boppard)

Samstag, 3. – Sonntag, 4. August: 1. Spieltag der 3. Liga 2024/25 bei Rot-Weiss Essen