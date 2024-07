Dynamo Dresden hat seinen Kader noch einmal verstärkt. Es kommt viel Erfahrung aus der 2. Bundesliga nach Sachsen.

Dynamo Dresden hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen alten Bekannten zur SG zurückgeholt: Philip Heise ist wieder ein Schwarz-Gelber. Der 33-jährige Außenverteidiger verstärkt die linke Defensivseite der SGD und wechselt vom Karlsruher SC an die Elbe.

"Philip definiert die Position des Außenverteidigers sehr offensiv und kann unserem Spiel nach vorne somit noch mehr Durchschlagskraft verleihen. Mit seinem guten linken Fuß ist er sowohl aus dem Spiel heraus als auch bei Standards im Stande für Torgefahr zu sorgen. Wir freuen uns, mit ihm einen weiteren erfahrenen Spieler, der bis zuletzt Stammspieler in der 2 Bundesliga war, für das Team gewonnen zu haben", erklärt Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SGD.

Heise wurde am 20. Juni 1991 in Düsseldorf geboren. Nach seinen Junioren-Stationen bei Bayer 04 Leverkusen, Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach schaffte Heise den Sprung in den Herrenbereich.

In seiner Laufbahn spielte der Außenverteidiger bislang unter anderem für den 1. FC Heidenheim, den VfB Stuttgart, Norwich City und die SGD. Zuletzt war der 33-Jährige für den Karlsruher SC im Einsatz. Insgesamt absolvierte Heise bislang 218 Spiele in der 2. Bundesliga, in denen er zwölf Tore und 50 Torvorlagen erzielte. Darüber hinaus lief er in 81 Partien in der 3. Liga auf.

Heise spielte bereits von 2017 bis 2019 für Dynamo und absolvierte in dieser Zeit 61 Partien in der 2. Bundesliga sowie dem DFB-Pokal.

Der Rückkehrer sagt: "Ich freue mich wieder da zu sein. In den zurückliegenden Jahren habe ich mit Dynamo immer wieder Berührungspunkte gehabt und den Verein verfolgt. Die Verantwortlichen haben mir sportlich und menschlich ein sehr gutes Gefühl gegeben, sodass ich mich persönlich hervorragend mit den Zielen identifizieren kann. Jetzt gilt es die Mannschaft und die Trainer schnellstmöglich kennenzulernen und gemeinsam als Team erfolgreich zu spielen."