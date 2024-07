Personelle Verstärkungen für den SV Waldhof Mannheim und den SV Wehen Wiesbaden. Der SVW verstärkt sein Trainerteam, der SVWW seinen Angriff.

Zum Start des Trainingslagers hat der SV Waldhof Mannheim sein Trainerteam komplettiert. Nach dem Abgang von Michael Boris, der wieder einen Chefposten in Ungarn übernommen hat - RevierSport berichtete - war die Position des Co-Trainers Analyse noch unbesetzt.

Zu Marco Antwerpen, Frank Döpper, Dirk Stelly und Florian Beck gesellt sich Frank Eulberg, der bereits viel Erfahrung als Co-Trainer sammeln konnte und unter anderem mit Marco Antwerpen in Braunschweig zusammenarbeitete. Der 61-jährige war unter anderem in Cottbus und Bielefeld als Co-Trainer tätig.

"Mit Frank haben wir eine gute und erfahrene Lösung für die vakante Co-Trainer Position gefunden. Er kennt Marco aus Braunschweig und wird sich gut in unser bestehendes Trainerteam integrieren. Im Trainingslager hat Frank die perfekte Möglichkeit, die Mannschaft, den Staff und das Trainerteam weiter kennenzulernen", sagt Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport beim SV Waldhof.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe hier in Mannheim. Die Gespräche im Vorfeld haben mich schnell davon überzeugt, dass ich Marco in seinem Trainerteam unterstützen möchte. Das Trainingslager ist eine sehr gute Möglichkeit, die Mannschaft besser kennenzulernen. Die 3. Liga ist eine sehr interessante Liga, bei der häufig Kleinigkeiten über den Ausgang der Partie entscheiden können. Ich möchte mit meiner langjährigen und vielfältigen Erfahrung im Profibereich meinen Anteil zu einer erfolgreichen Saison beitragen", ergänzt Eulberg.

SV Wehen Wiesbaden: Flügelspieler für den Zweitliga-Absteiger

Ryan Johansson wechselt zum SV Wehen Wiesbaden. Der 23-jährige Luxemburger mit irischer Staatsbürgerschaft kommt vom SC Freiburg II. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

"Ryan wird uns mit seinem Mut, seinem Tempo und seiner Dynamik sehr bereichern. Er hat eine sehr gute Ausbildung in Frankreich, Deutschland, Spanien und den Niederlanden genossen, wovon sein Spiel profitiert", sagt SVWW-Geschäftsführer Sport Uwe Stöver.

Der in Luxemburg geborene Johansson schloss sich 2017 der Jugend des FC Bayern Münchens an und spielte dort sowohl in der B- als auch in der A-Junioren-Bundesliga.

Über Sevilla B und eine Leihe zum niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard landete der 23-Jährige schließlich in der 3. Liga bei der Zweitvertretung des SC Freiburg. Dort kam Johansson in der vergangenen Spielzeit auf 27 Einsätze. Zudem verbucht der Flügelspieler, der auf beiden offensiven Außenbahnen zum Einsatz kommen kann, insgesamt 28 Partien für U-Nationalmannschaften von Irland, Luxemburg und Schweden.

"Die guten Gespräche mit den Verantwortlichen des Vereins und die mir aufgezeigte Perspektive haben mich vom Wechsel zum SVWW überzeugt. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und möchte zusammen mit der Mannschaft sowohl unsere gemeinsamen als auch meine persönlichen Ziele erreichen", meint Johansson.