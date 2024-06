Alemannia Aachen legt weiter nach und rüstet sich für die 3. Liga. Jetzt ist mit Leandro Putaro ein ganz erfahrener Mann gekommen.

RevierSport hatte bereits über diesen Transfer berichtet, jetzt ist es offiziell: Leandro Putaro hat sich Alemannia Aachen angeschlossen und kehrt dem VfL Osnabrück den Rücken. Das gaben beide Klubs am Sonntagmorgen, 23. Juni, bekannt. Zu den Transfermodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

"Wir haben Leandro während der kürzlich zu Ende gegangenen Spielzeit genau beobachtet und viel Gefallen an seinem Spielstil gefunden. Er zeigt eine hohe Laufbereitschaft, arbeitet viel auf dem Platz und ist offensiv sehr variabel. Dazu kommt mit 1,87 Meter eine gute Größe. Er wird als dritt- und zweitligaerfahrener Spieler ein wichtiger Baustein für unseren neuen Kader sein und uns beim Erreichen unserer Ziele sicher weiterhelfen", sagte Sascha Eller, Geschäftsführer der Aachener.

In der abgelaufenen Saison war Putaro leihweise für Arminia Bielefeld im Einsatz und leistete mit drei Treffern in 25 Einsätzen seinen Beitrag zum Klassenerhalt der Ostwestfalen in Liga drei. Nach Osnabrück gekommen war der gebürtige Göttinger, der vor allem auf den offensiven Flügeln, aber auch im Sturmzentrum beheimatet ist, im Jahr 2022.

Zuvor lief er für den SC Verl und Eintracht Braunschweig auf, auch bei Arminia Bielefeld spielte er schon einmal von 2016 bis 2018. Vor dieser Zeit war Putaro Teil des VfL Wolfsburg, das neben Hannover 96 auch sein Ausbildungsverein war.

Im Verlauf seiner Karriere stand der erfahrene Neuzugang schon 131-mal in der 3. Liga (15 Tore, elf Vorlagen) auf dem Rasen, 36 Einsätze (zwei Tore) in der 2. Bundesliga kommen hinzu. Auch auf vier Kurzeinsätze für Wolfsburg in der Bundesliga sowie eine Einwechslung in der Champions League im Wölfe-Dress kann Putaro zurückblicken.

"Ich bin glücklich, dass der Wechsel funktioniert hat und ich jetzt hier bei der Alemannia Vollgas geben kann. Ich habe richtig Lust auf die neue Aufgabe und freue mich auf das Stadion, die Fans und das erste Heimspiel hier auf dem Tivoli", sagte Putaro selbst über seine neue Aufgabe.

Die Zugänge von Alemannia Aachen

Jabez Makanda (FC Berdenia Berbourg, Luxemburg), Bentley Baxter Bahn (Waldhof Mannheim), Charlison Benschop (Wuppertaler SV), Ismail Harnafi (1. FC Düren), Felix Meyer (BFC Dynamo), Soufiane El-Faouzi (Fortuna Düsseldorf II), Leandro Putaro (VfL Osnabrück)