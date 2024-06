Alemannia Aachen hat bisher sechs Zugänge präsentiert. Der Drittliga-Aufsteiger ist mit seiner Kaderplanung aber noch längst nicht fertig.

Jabez Makanda (FC Berdenia Berbourg, Luxemburg), Bentley Baxter Bahn (Waldhof Mannheim), Charlison Benschop (Wuppertaler SV), Ismail Harnafi (1. FC Düren), Felix Meyer (BFC Dynamo) und Soufiane El-Faouzi (Fortuna Düsseldorf II): Diese sechs Mann hat Alemannia Aachen bis dato für die Saison 2024/2025 verpflichtet.

Doch das war längst noch nicht das letzte Wort der Alemannia auf dem Spielermarkt. Wie die "Aachener Zeitung" berichtet, sind die Aachener an gleich drei Spielern dran, die aktuell noch bei zukünftigen Liga-Konkurrenten unter Vertrag stehen.

Nummer eins: Kevin Goden vom SV Waldhof Mannheim. An dem 25-jährigen Stürmer waren die Aachener schon in der letzten Winterpause dran. Doch da entschied sich der ehemalige Angreifer des 1. FC Düren, der in der Halbserie 2023/2024 für den Klub in 16 Spielen zwölfmal traf, für einen Wechsel nach Mannheim. Beim Waldhof wurde Goden nicht glücklich. Trotz Vertrags bis zum Sommer 2025 will Goden gehen - am liebsten nach Aachen. "Wir sind in Gesprächen, suchen nach einer guten Lösung", wird Erdal Celik, Aachens Technischer Direktor, in der "Aachener Zeitung" zitiert.

Nummer zwei: Leandro Putaro vom VfL Osnabrück. Der 27-jährige Flügelspieler war in der abgelaufenen Saison vom VfL Osnabrück an Bielefeld ausgeliehen und absolvierte 25 Spiele (drei Tore) in der 3. Liga. Putaro soll schon am Samstag (22. Juni) in Aachen gesichtet worden sein. Doch noch wurde der viermalige Bundesligaspieler im Trikot des VfL Wolfsburg bei der Alemannia nicht vorgestellt.

Nummer drei: Gerrit Gohlke von Arminia Bielefeld. Putaro, der kurz vor der Unterschrift in Aachen steht, könnte mit Innenverteidiger Gohlke einen alten Bekannten auf dem Tivoli begrüßen. Beide spielten in der abgelaufenen Saison schließlich für Bielefeld. Gohlke spielte weniger als Putaro und erhofft sich in Aachen mehr Spielzeit. Aufgrund einer Knieverletzung fiel er lange Zeit aus und kam lediglich auf 19 Spiele.

Schon am Sonntag, wenn Alemannia Aachen in die Sommervorbereitung startet, könnte einer aus dem genannten Trio schon in schwarz-gelber Kluft auflaufen: wahrscheinlich Putaro. Gohlke und Goden könnten dann in den nächsten Tagen folgen.