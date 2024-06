Alemannia Aachen bastelt weiter am Drittliga-Kader für die Saison 2024/2205. Ein Aufstiegsspieler wird dabei keine Rolle mehr spielen.

Bei Alemannia Aachen gibt es immer noch Spieler, die der Aufsteiger gerne loswerden würde. Das Problem: Sie stehen allesamt bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag.

Gemeint sind: Dustin Willms, Beyhan Ametov, Vincent Schaub, Lars Oeßwein und Marc Brasnic. Immerhin konnten die Verantwortlichen mit Franko Uzelac, der zum MSV Duisburg wechselt, eine Einigung erzielen und den ebenfalls bis Sommer 2025 gültigen Vertrag auflösen.

Eine weitere Personalentscheidung ist in der Kaiserstadt ebenfalls gefallen: Robin Afamefuna und Alemannia Aachen werden in der kommenden Saison getrennte Wege gehen. Der Vertrag des Abwehrspielers wird nicht verlängert.

Der gebürtige Würselner ist im Sommer letzten Jahres wieder zur Alemannia gestoßen, nachdem Afamefuna bereits seine Jugendzeit bis zu den B-Junioren in der Kaiserstadt verbracht hatte. In der abgelaufenen Saison kam Defensiv-Allrounder insgesamt auf 25 Einsätze im schwarz-gelben Trikot.

"Mit seinem vorbildlichen Verhalten war Robin ein wichtiger Teil des Aufstiegskaders. Wir haben uns letztlich auf seiner Position dennoch für andere Spieler entschieden. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen Robin persönlich sowie sportlich alles Gute!", äußert sich Aachens Geschäftsführer Sascha Eller zum Abschied.

Alemannia Aachen: Mittelfeldspieler aus Luxemburg ein Thema

Derweil soll laut der "Aachener Zeitung" der Vertrag mit Ersatztorwart Leroy Zeller verlängert werden.

Einen neues Arbeitspapier soll am Tivoli auch Jabez Makanda unterschreiben. Der 22-jährige Mittelfeldspieler spiel beim luxemburgischen Zweitligisten FC Berbourg, wo er in der vergangenen Saison 28 Mal zum Einsatz kam, vier Tore erzielte und elf weitere Treffer vorbereitete. 15 Torbeteiligungen in 28 Spielen: eine starke Bilanz!

Makanda ist nach Bentley Baxter Bahn, Charlison Benschop, Ismail Harnafi, Felix Meyer und Soufiane El-Faouzi der sechste neue Spieler für Trainer Heiner Backhaus.