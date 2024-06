Alemannia Aachen hat seinen Zugang Nummer sechs fix gemacht. Dieser Spieler kommt aus dem Ausland an den Tivoli.

Alemannia Aachen hat Jabez Makanda unter Vertrag genommen. Der defensive Mittelfeldmann wechselt vom FC Berdenia Berbourg aus der zweiten luxemburgischen Liga an die Krefelder Straße. RevierSport berichtete noch kurz vor diesem Transfer über das Alemannia-Interesse an Makanda.

Mit der Empfehlung von insgesamt 15 Toren und 17 Torvorlagen für Berbourg kommt Makanda an den Tivoli, zwei Jahre spielte der gebürtige Angolaner nun im Osten Luxemburgs unweit der deutschen Grenze.

In Deutschland selbst ist der 22-Jährige dazu keineswegs ein Unbekannter: Ausgebildet wurde Makanda in der Jugend des FSV Frankfurt, des 1. FC Nürnberg und der Frankfurter Eintracht. In der Spielzeit 2017/18 traf der ursprüngliche Stürmer für die U17 des FCN gar 22-mal in 24 Spielen und machte so auf sich aufmerksam.

Über die U19 der SGE ging es je für ein halbes Jahr zum FK Pirmasens und dann zum FC Gießen. Bei beiden Stationen sammelte Makanda Erfahrung in der Regionalliga Südwest, 19 Einsätze hat er in der vierthöchsten Spielklasse zu Buche stehen. Nach seiner Zeit in Luxemburg folgt nun der Wechsel zurück in die Bundesrepublik.

Alemannias Geschäftsführer Sascha Eller beschreibt den neuen Mann wie folgt: "Jabez bringt eine enorme Wucht, hohe Laufbereitschaft und eine gute Geschwindigkeit auf den Platz. Er hat bereits Ende der abgelaufenen Saison bei uns mittrainiert und uns im Training vollends überzeugt. Wir möchten ihm gerne eine Chance bieten, sich hier am Tivoli zu zeigen."

Makanda selbst erklärt anlässlich seines Wechsels zur Alemannia: "Ich habe mit den Verantwortlichen hier durchweg gute Gespräche geführt und sofort das Vertrauen sowie eine hohe Wertschätzung meiner Fähigkeiten gespürt. Als ich dann noch die Videos von der tollen Atmosphäre auf dem Tivoli gesehen habe, war für mich klar: Wenn es die Möglichkeit gibt, hierher zu wechseln, werde ich sie in jedem Fall ergreifen und alles dafür tun, dass der Verein erfolgreich ist."

Makanda ist nach Bentley Baxter Bahn, Charlison Benschop, Ismail Harnafi, Felix Meyer und Soufiane El-Faouzi der sechste neue Spieler für Trainer Heiner Backhaus.