Der FC Ingolstadt hat sein Trainerteam um Sabrina Wittmann herum komplettiert. Mit dabei ist auch ein ehemaliger Cheftrainer des MSV Duisburg.

Das Trainerteam des FC Ingolstadt ist komplettiert: Sabrina Wittmann wird zukünftig an der Seitenlinie von Ilia Gruev und Fabian Reichler, mit dem die 32-jährige Ingolstädterin bereits in der U19 zusammenarbeitete, unterstützt.

Darüber hinaus zählen der bisherige Torwarttrainer Robert Wulnikowski, Athletiktrainer Luca Schuster, Athletik- und Rehatrainer Christian Liefke sowie Spielanalyst Nico Hurst auch weiterhin zum Stab.

"Ilia Gruev und Fabian Reichler bringen beide ein jeweils unterschiedliches Profil mit und erfüllen dadurch die zwei freien Positionen in unserem Trainerstab perfekt. Ilia kann auf einen ungemein großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, hat während seiner Spieler- und Trainerlaufbahn viel erlebt. Zudem weiß ich durch unsere gemeinsame Zeit in Duisburg, wie er arbeitet – Ilia ist ein absoluter Fachmann. Er passt inhaltlich wie auch menschlich ideal zu unserem Klub", erklärt FCI-Sportdirektor Ivo Grlic.

Grlic ergänzt: "Fabian Reichler hat hier im Verein bereits viele Spuren hinterlassen. Auch aufgrund seines maximalen Engagements und seiner vorgelebten Identifikation hat er einen wichtigen Teil zum erfolgreichen Abschneiden unserer A-Junioren in der Bundesliga sowie der ersten Mannschaft im vergangenen Mai beigetragen. Außerdem hat Fabian in seiner Zeit als Trainer in unserem Nachwuchsleistungszentrum bewiesen, dass er junge Spieler entwickeln kann. Nicht umsonst schafften in den vergangenen Jahren zahlreiche Talente aus der U19 den Sprung zu den Profis."

Ilia Gruev sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Ich freue mich sehr, dass ich beim FC Ingolstadt 04 ab sofort meine Erfahrungen im Trainerteam einbringen kann. Mein Dank gilt allen Verantwortlichen im Klub für die guten sowie angenehmen Gespräche und das in mich gesetzte Vertrauen. Ich bin ein absoluter Teamplayer, der darüber hinaus gerne mit jungen Menschen zusammenarbeitet und alles daransetzt, Spieler sowie Mannschaft weiterzuentwickeln und besser zu machen. Daher werde ich hochmotiviert meinen Teil dazu beitragen, damit wir am Ende der Saison weit oben in der Tabelle stehen werden."

Nach Stationen in seinem Heimatland Bulgarien sowie in der Türkei kam Gruev wenige Monate nach der Jahrtausendwende als Spieler nach Deutschland. Im Anschluss an seine aktive Spielerlaufbahn arbeitete er 2007 als Cheftrainer in der U19 bei Rot-Weiß Erfurt und war anschließend als Assistenzcoach jeweils in der ersten Mannschaft von Chernomorets 1919 Burgas, der bulgarischen Nationalmannschaft, von Hajduk Split, beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern sowie beim MSV Duisburg tätig.

Bei den Zebras übernahm der gebürtige Bulgare im November 2015 zudem selbst für drei Jahre das Zepter und stieg 2017 als Drittliga-Meister ins deutsche Unterhaus auf. Nach zwei Saisons beim SV Werder Bremen – zunächst als Co-Trainer, anschließend als Betreuer der Leihspieler – schloss sich der 13-fache Nationalspieler im März 2021 dem damaligen Bundesligisten Arminia Bielefeld an, wo er zuletzt ebenfalls assistierte.