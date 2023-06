Auch dank MSV-Vergangenheit: FC Ingolstadt lockt Stammspieler von Hansa Rostock in die 3. Liga

Dem FC Ingolstadt ist ein echter Top-Transfer gelungen. Eine entscheidende Rolle spielte dabei dessen Erfahrungen beim MSV Duisburg mit Ivo Grlic.

Nach der enttäuschenden letzten Saison, die die Schanzer auf Platz elf beendeten, soll beim FC Ingolstadt in der nächsten Spielzeit einiges anders laufen. Ein neuer Eckpfeiler wurde dafür nun aus der 2. Bundesliga gelockt. Lukas Fröde kommt ablösefrei von Hansa Rostock.

Der 28-Jährige war bei den Rostockern absolut gesetzt und verpasste über die gesamte Saison lediglich zwei Partien. Sowohl als defensiver Mittelfeldspieler als auch als Innenverteidiger war auf den 1,92-Meter-Mann verlass.

Entsprechend verwunderlich wirkt zunächst der Schritt in die 3. Liga, hatten die Rostocker doch am vorletzten Spieltag noch die Klasse gesichert. Eine große Rolle, den vermeintlichen Gang in eine tiefere Klasse anzutreten, spielte seine Zeit im Revier. „Mit Ivo Grlic (mittlerweile Sportdirektor der Schanzer, Anm. d. Red.) habe ich bereits beim MSV Duisburg zusammengearbeitet, seitdem ist der Kontakt nie ganz abgerissen. Als mir dann in den Gesprächen aufgezeigt wurde, welche Rolle ich für das Team einnehmen kann, war für mich klar: Diesen Schritt möchte ich gehen.“ Für den MSV sammelte Fröde 2017 bis 2019 59 Einsätze (drei Tore, eine Vorlage).

Grlic selbst betonte in der Pressemitteilung: „Lukas ist ein Fels in der Brandung und ein kopfballstarker Mentalitätsspieler. Als gestandener Zweitliga-Profi sowie Führungsspieler bringt er die optimalen Voraussetzungen mit, um uns als Mannschaft enorm weiterzuhelfen.“

Fröde ist auf Anhieb wertvollster Ingolstädter

Die Schanzer bekommen damit geballte Erfahrung in ihren Kader. 175-mal stand der ehemalige deutsche U-Nationalspieler bereits in der 2. Bundesliga auf dem Platz (zwölf Tore, drei Vorlagen). Mit einem Marktwert von 750.000 Euro (via transfermarkt.de) wird Fröde auf Anhieb zum wertvollsten Spieler im FCI-Kader, noch vor dem talentierten Tobias Bech (700.000 Euro)

Die Ingolstädter verpflichteten zuvor bereits Leon Guwara (Jahn Regensburg) und Moritz Seiffert (Viktoria Berlin). Auf der Gegenseite stehen allerdings sieben Abgänge, darunter der Wechsel von Justin Butler zu Borussia Dortmund II.

Hansa Rostock gibt derweil mit Fröde zwar einen Spieler in die 3. Liga ab, bedient sich dafür aber quasi zeitgleich auch bei einem Drittligisten. Von Waldhof Mannheim kommt Stammspieler Alexander Rossipal und erhält einen Zweijahresvertrag. Auch er ist nach Serhat-Semih Güler (Wuppertaler SV) und Jannik Bachmann (SV Sandhausen) der dritte Neuzugang.