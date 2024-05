Drittligist Hansa Rostock hat nach dem Abstieg aus der 2. Liga einen neuen Chefcoach präsentiert.

Es liegen ereignisreiche Wochen hinter Hansa Rostock. Erst musste der Traditionsklub den Abstieg in die 3. Liga verkraften, dann wurden Vorstandschef Robert Marien, Kaderplaner Kevin Meinhardt sowie Trainer Mersad Selimbegovic allesamt entlassen und nun konnte ein neuer Chefcoach vorgestellt werden.

Bernd Hollerbach wird ab sofort die Geschicke beim früheren Bundesligisten leiten und soll den Klub wieder zurück in die 2. Liga führen. Der 54-jährige Fußballlehrer war zuletzt in der Jupiler Pro League, der höchsten Spielklasse im belgischen Fußball tätig, wo er zwischen 2021 und 2023 die VV St. Truiden trainierte. Zuvor stand der gebürtige Würzburger für eine Spielzeit bei der Royal Excel Mouscron an der Seitenlinie und konnte den belgischen Erstligisten vor dem Abstieg bewahren.

Vor seinem Engagement in Belgien arbeitete der einstige Bundesliga-Profi auch als Trainer in Deutschland beim Hamburger SV und den Würzburger Kickers, die er von der Regionalliga Bayern bis in die 2. Bundesliga führte.

"Wir freuen uns sehr, dass unser Wunschkandidat Bernd Hollerbach die Herausforderung eines Neustarts in der 3. Liga annimmt und Cheftrainer der Kogge wird", erklärt Amir Shapourzadeh, Direktor Profifussball bei Hansa Rostock.

"Jürgen Wehlend und ich haben in den Gesprächen von Beginn an die absolute Begeisterung von Bernd Hollerbach gespürt, hier tatkräftig mit anzupacken. Er kennt die Liga, hat die notwendige Erfahrung und kann mit seiner positiven Energie einem Kader den Spirit vermitteln, den wir hier brauchen. Er ist für uns genau der richtige Mann, zur richtigen Zeit am richtigen Ort."

"Die sehr vertrauensvollen und zielgerichteten Gespräche mit Jürgen Wehlend und Amir Shapourzadeh haben mir von Beginn an das gute Gefühl vermittelt, dass ich hier einen sinnvollen Beitrag leisten kann, um mit der Kogge in der dritten Liga wieder durchzustarten", sagt Bernd Hollerbach.

"Ich freue mich darauf, eine Mannschaft zu formen, die mit Unterstützung der leidenschaftlichen Hansa-Fans eine gute Rolle in der Liga spielt. Der Neustart ist natürlich eine Herausforderung, aber wenn wir alle mit anpacken und maximal zusammenhalten, können wir gemeinsam viel erreichen."