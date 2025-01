Ein Torhüter kommt, ein Torhüter geht bei Schalke 04. Zweiteres trifft auf Ron-Thorben Hoffmann zu. Sein Abgang zu Eintracht Braunschweig ist fix.

Die Torhüter-Rochade bei Schalke 04 ist seit diesem Dienstagmittag perfekt. Loris Karius ist neu bei den Königsblauen. Er ersetzt Ron-Thorben Hoffmann, der sich mit seinem Status als Nummer zwei nicht abgeben wollte und nun zu Eintracht Braunschweig zurückkehrt.

Der Zweitliga-Konkurrent hat Hoffmann bis zum Saisonende ausgeliehen. Sollten die Niedersachsen die Klasse halten, greift eine Kaufpflicht. Zudem haben sich beide Vereine darauf geeinigt, dass Hoffmann am Samstag nicht zum Einsatz kommt. Denn dann steht für den Torhüter das schnelle Wiedersehen mit Schalke an. Die Königsblauen gastieren zum Rückrundenstart der 2. Bundesliga in Braunschweig.

"Das letzte halbe Jahr war wirklich anspruchsvoll für mich. Ich habe wieder dazugelernt und bin fokussierter denn je", sagt Hoffmann im Rahmen der Transferverkündung.

Denn nach seiner starken Vorsaison mit der Eintracht kam der gebürtige Rostocker mit der Ambition, Stammtorhüter zu werden, nach Gelsenkirchen. Doch im Sommer gab der damalige Coach Karel Geraerts Justin Heekeren den Vorzug.

Und auch nach dem Trainerwechsel zu Kees van Wonderen blieb Hoffmann außen vor. Zum Start seiner Amtszeit gab van Wonderen beiden Torhütern zwei Spiele. Danach entschied er sich für Heekeren - zum Frust von Hoffmann, dessen Schalke-Zeit nach drei Einsätzen endet.

Hoffmann: "Ich freue mich riesig, jetzt wieder hier zu sein. Der Verein, die Stadt und die Fans sind mir in wirklich guter Erinnerung geblieben. Das gesamte Eintracht-Umfeld kann sich sicher sein, dass ich jeden Tag alles dafür tun werde, dass wir unser großes Ziel Klassenerhalt erreichen. Ich freue mich, den roten Löwen wieder auf der Brust tragen zu dürfen."

Ich freue mich riesig, jetzt wieder hier zu sein Ron-Thorben Hoffmann

Bei der Eintracht teilten sich Lennart Grill und Marko Johansson in der Hinserie den Platz im Tor. Nachhaltig überzeugen konnte keiner von beiden. Mit der Ankunft von Hoffmann dürften die Diskussionen verstummen.

"Wir sind sehr froh, dass Thorben ab sofort wieder für die Eintracht aufläuft und wir uns mit ihm auf einer Schlüsselposition verstärken können. Er kennt unser Trainerteam, mit vielen Spielern hat er bis zum Sommer noch selbst auf dem Feld gestanden und er weiß genau, wie der Verein und sein Umfeld ticken", erklärt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. "Neben seinen großen Qualitäten, die er bereits in der 2. Bundesliga eindrucksvoll nachgewiesen hat, sind wir davon überzeugt, dass er in der Eintracht-Familie schnell wieder ankommt."