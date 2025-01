Schalke 04 hat Loris Karius unter Vertrag genommen. Die Details und Stimmen zu der Verpflichtung.

Was sich über die vergangenen Tage abgezeichnet hatte, ist seit Dienstagmittag offiziell: Loris Karius verstärkt Schalke 04. Der erfahrene Torhüter hat einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison unterzeichnet. Der 31-Jährige spielte zuletzt für Newcastle United in der Premier League, seit Sommer war er in vereinslos.

Die Verpflichtung ist eine Reaktion auf den Abgang von Ron-Thorben Hoffmann. Der Torhüter kehrt nach einem halben Jahr zu seinem Ex-Klub Eintracht Braunschweig zurück. Auch dieser Wechsel ist nun offiziell.

"Wir wollten nach der Leihe von Ron-Thorben Hoffmann zu Eintracht Braunschweig im Torhüter-Team keinen Qualitätsverlust verzeichnen. Das ist uns mit der Verpflichtung von Loris Karius gelungen", erklärt Schalkes Sportdirektor Youri Mulder.

Karius könne langjährige Erfahrung auf Top-Niveau vorweisen, sei fit und bereit fürs Mannschaftstraining. Schon am Dienstagnachmittag soll der frühere Liverpool-Torhüter erstmals mit dem Team trainieren. Karius ist vorerst als Nummer zwei hinter Stammkeeper Justin Heekeren eingeplant. Eine Rolle, mit der sich Vorgänger Hoffmann nicht zufriedengab. "Er ist der Herausforderer, mit Justin Heekeren als Nummer 1 starten wir am Samstag in Braunschweig in die Rückrunde", betont Mulder.

Karius war am Vormittag aus seiner Wahlheimat Italien ins Ruhrgebiet gereist. Der einstige U21-Nationalspieler spielte in der Bundesliga für Mainz 05 und Union Berlin. Zudem stand er bei Besiktas Istanbul und dem FC Liverpool unter Vertrag. Mit den Reds absolvierte er 2018 das Finale der Champions League. Bei der Niederlage gegen Real Madrid unterliefen ihm zwei schwere Fehler.

Mit 95 Einsätzen in der Bundesliga, 30 Premier-League-Spielen und 23 Partien im Europapokal gehört er nun zu den erfahrensten Spielern im Schalker Kader. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Schalker Verantwortlichen und freue mich darauf, mit der Mannschaft zu trainieren. Schalke 04 ist ein großer Verein mit leidenschaftlichen Fans, das habe ich bei meinen Spielen in der Arena immer gespürt", sagt der Keeper.