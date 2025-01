Loris Karius steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Schalke 04. Inzwischen befindet sich der Torhüter wieder in Deutschland.

Dass Loris Karius kurz vor einem Wechsel zu Schalke 04 steht, ist seit Tagen kein Geheimnis mehr. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Königsblauen Vollzug melden können. Der 31-Jährige befindet sich bereits auf dem Vereinsgelände, nachdem er am Vormittag in Düsseldorf gelandet war. Update (13.30 Uhr): Inzwischen ist Karius offiziell auf Schalke vorgestellt worden.

Karius kam aus seiner Wahlheimat Italien und wurde von Schalkes Integrationsbeauftragten Juan Obi in Empfang genommen. "Der Flug war entspannt. Ich freue mich auf Schalke. Ich bin fit. Der Plan ist, direkt in das Mannschaftstraining einzusteigen", sagte der Torhüter der Bild-Zeitung am Flughafen.

Nun steht die Vertragsunterzeichnung an. Offen ist, wann Karius erstmals mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Rasen stehen wird. Möglich ist, dass er bereits an der Trainingseinheit am Dienstagnachmittag teilnimmt. Falls nicht, verzögert sich Karius' erster Arbeitstag auf Donnerstag. Denn für Mittwoch hat Trainer Kees van Wonderen den Profis trainingsfrei gegeben.

Karius soll auf Schalke einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnen. Den Medizincheck absolvierte der Keeper bereits am vergangenen Freitag. Er füllt die Lücke, die der Abgang von Ron-Thorben Hoffmann hinterlässt. Der Torhüter kehrt zu Eintracht Braunschweig zurück, da er mit seinem Status als Nummer zwei unzufrieden ist. Der Transfer dürfte zeitnah offiziell verkündet werden.

Karius stand zuletzt bei Newcastle United unter Vertrag. Seit dem Sommer war er vereinslos. Zudem spielte er für den FC Liverpool und Besiktas Istanbul. In Deutschland stand der ehemalige U21-Nationalspieler bei Mainz 05 und Union Berlin zwischen den Pfosten.

Neben den Personalien Hoffmann und Karius ist zeitnah mit weiteren Schalke-Transfers zu rechnen. Stürmer Bryan Lasme führt Gespräche mit dem Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich über eine Leihe. Und Steve Noode könnte die Rückserie leihweise beim SCR Altach in Österreich verbringen.