Bei Rot-Weiss Essen spielte Marvin Obuz eine starke Saison, beim 1. FC Köln kommt er kaum zum Zug. Nach Gerüchten über einen Winter-Wechsel herrscht nun Klarheit.

Mit 25 Scorerpunkten in 40 Pflichtspielen legte Marvin Obuz ein starkes Leihjahr bei Rot-Weiss Essen hin. Das hat sich bisher noch nicht ausgezahlt. Nach seiner Rückkehr zum 1. FC Köln schmort der 22-Jährige überwiegend auf der Bank. Nur vier Einsätze über insgesamt 82 Minuten sammelte er in der Zweitliga-Hinserie, zur Startelf gehörte er nie.

Und so keimten schnell Gerüchte auf, dass der Flügelflitzer die Kölner im Winter wieder verlassen könnte. Auch RWE soll über eine Rückholaktion nachgedacht haben, das Thema ist aber schon seit einiger Zeit wieder vom Tisch. Nun ist klar, dass Obuz auch zu keinem anderen Verein wechseln wird.

Im Trainingslager in Spanien äußerte sich der Angreifer zu seiner Zukunft. Ein Wechsel sei kein Thema, sagte Obuz laut Bild in einer Medienrunde. "Ich sehe die Situation so, dass ich einfach weiter Gas gebe und an mich glaube. Ich glaube fest daran, dass die Spielzeit dadurch kommen wird. Die Gespräche mit dem Trainer sind sehr offen und gut, deswegen gehe ich ganz positiv an die Sache ran."

Zudem blickte Obuz selbstkritisch auf seinen Umgang mit den wenigen Chancen, die ihm Trainer Gerhard Struber gewährte. Er sei nicht zufrieden mit seinen Leistungen gewesen, "das geht deutlich besser. Das will ich in der Rückrunde auf jeden Fall zeigen."

Zudem lobte Obuz seine Konkurrenz in der FC-Offensive: "Die Jungs haben es sehr gut gemacht. Wir sind als Tabellenführer in die Winterpause gegangen, dazu kann man wenig sagen." Er versuche, "nah dran zu sein. Um die nächstmögliche Situation, die ich bekomme, eiskalt auszunutzen. Dafür kann ich nur mein Bestes geben. Die Spielzeit muss ich dann auch gut nutzen."

Bevor es zum Rückrundenstart am Ende der kommenden Woche gegen den Hamburger SV ernst wird, hat Obuz im Trainingslager und den Testspielen die Chance, seine Ausgangsposition zu verbessern. "Es ist eine Gelegenheit, ins Spielen zu kommen, in den Flow zu kommen und Selbstbewusstsein zu tanken."