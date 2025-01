Der 1. FC Köln dünnt seinen Kader weiter aus, um Platz zu haben für neue Spieler, nachdem man nun wieder Transfers tätigen kann nach Ablauf der Transfersperre.

Nach Sargis Adamyan (Leihe zu Jahn Regensburg) hat der Zweitligist 1. FC Köln den nächsten Angreifer verliehen. Wie RS bereits exklusiv berichtete, wird Florian Dietz, an dem auch Drittligist Rot-Weiss Essen großes Interesse hatte, nach Österreich gehen.

Dort soll er nach der Winterpause den Letzten der Bundesliga, den SCR Altach, mit seinen Treffern vor dem Abstieg retten. Beim FC steht der Stürmer noch bis zum Sommer 2026 unter Vertrag.

„Wir hatten mit Flo bereits im Sommer bei der Vertragsverlängerung eine mögliche Winterleihe vorbesprochen. Nun setzen wir diesen Schritt um. Flo passt gut zur Spielausrichtung von Altach und zu den Anforderungen der österreichischen Bundesliga, so dass die Voraussetzungen für eine ergiebige Leihe gegeben sind“, sagt FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Der Spieler selbst sagte: "Ich freue mich über die Chance, nach Österreich in die Bundesliga zu wechseln und wieder mehr Spielzeit zu bekommen. Dem FC wünsche ich alles Gute und viel Erfolg für die Rückrunde."

Nach dem Abgang von zwei Angreifern sucht der FC nun selber noch einen Stürmer. Vermutlich wird es hier aus eine Leihe hinauslaufen, nachdem Köln schon rund zwei Millionen Euro für Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic ausgegeben hat und vor der Verpflichtung des Verteidigers Joël Schmied vom FC Sion stehen soll, auch hier sind rund zwei Millionen Euro an Ablöse im Gespräch.

Zurück zu Dietz: Der spielt seit Sommer 2021 für den 1. FC Köln. Der Mittelstürmer wechselte damals von der SpVgg Unterhaching in die U21. Mit 13 Toren in der Saison 2021/22 empfahl sich der Stürmer für die Bundesliga-Mannschaft und unterschrieb im Mai 2022 seinen ersten Profi-Vertrag beim FC. Sein erstes Tor erzielte Dietz in der Spielzeit 2022/23 im Hinspiel für die Qualifikation der UEFA Europa Conference League gegen Fehervar FC. Zudem traf er nach der erfolgreichen Qualifikation für die Gruppenphase beim 4:2-Heimsieg gegen den 1. FC Slovacko und in der Bundesliga beim 2:2 in Leipzig, bevor er sich Ende Oktober 2022 im Heimspiel gegen Hoffenheim schwer am Knie verletzte und fast ein Jahr lang ausfiel. In der aktuellen Spielzeit kommt der 26-Jährige auf vier Einsätze.