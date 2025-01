Beim Trainingsauftakt bei Schalke 04 müssen vier Profis passen. Ins Trainingslager werden am Freitag 27 Spieler reisen, darunter zwei Talente.

16 Tage vor dem ersten Pflichtspiel ist Schalke 04 ins Jahr 2025 gestartet. Trainer Kees van Wonderen bat seine Mannschaft an diesem Donnerstag zum Trainingsstart - einen Tag, bevor der Fußball-Zweitligist für eine Woche ins Trainingslager im türkischen Belek reist.

Mit Lino Tempelmann (krank), Adrian Gantenbein (Lauftraining nach Infekt), Amin Younes sowie Yanik Bachmann (Reha nach Knie-OP) konnten vier Profis nicht am ersten Training des Jahres teilnehmen. Bachmann und Younes werden auch nicht ins Trainingslager reisen. Sie bleiben zum Aufbautraining in Gelsenkirchen. Tobias Mohr feierte nach mehrwöchiger Pause sein Comeback im Mannschaftstraining.

Zudem dürfen sich zwei Talente aus der U19 im Trainingslager zeigen. Zaid Amoussou-Tchibara und Mika Khadr (beide 18 Jahre alt) standen bereits am Donnerstag mit der Mannschaft auf dem Platz. Der Angreifer, der mit herausragenden Scorerwerten bei den A-Junioren auf sich aufmerksam machte, und der Verteidiger, der neulich seinen ersten Profivertrag unterzeichnete, trainierten bereits gelegentlich mit den Profis. Jetzt erhalten sie eine weitere Chance.

Nicht unter den insgesamt 27 Spielern, die in die Türkei reisen: Steve Noode. Der 19-Jährige gilt als Kandidat für eine Leihe. Nun konkretisiert sich ein Abgang. Noode spielt ab Freitag beim SCR Altach vor. Beim österreichischen Bundesligisten kann er sich in den kommenden Tagen im Training und in einem Testspiel gegen den SSV Ulm für eine Leihe empfehlen.

Außerdem bleiben Ibrahima Cissé, Luca Podlech und Vitalie Becker in Gelsenkirchen. Sie bestreiten die Vorbereitung auf die Rückrunde mit der U23.

Der Schalker Kader für das Trainingslager:

Christopher Antwi-Adjei, Mehmet-Can Aydin, Aris Bayindir, Taylan Bulut, Anton Donkor, Adrian Gantenbein, Max Grüger, Ilyes Hamache, Justin Heekeren, Ron-Thorben Hoffmann, Emil Højlund, Tomas Kalas, Marcin Kaminski, Kenan Karaman, Michael Langer, Bryan Lasme, Tobias Mohr, Derry John Murkin, Peter Remmert, Felipe Sanchez, Ron Schallenberg, Paul Seguin, Moussa Sylla, Lino Tempelmann, Martin Wasinski, Zaid Amoussou-Tchibara, Mika Khadr.